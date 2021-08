Sans intérieurs !, Mia Khalifa surpasse la coquetterie en photo | Instagram

Mia Khalifa l’a encore fait, la belle personnalité libanaise Il a volé les soupirs de ses followers avec une photographie sur laquelle il semblait que tout ce qu’il y avait à voir était d’un coup d’œil, jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que l’ancienne actrice dépassait la coquetterie en ne portant pas d’intérieurs.

Le beau influenceur Elle apparaît sur une photo trouvée sur les réseaux sociaux où elle pose depuis le bord d’un lit, très bien coiffée et avec un immense sourire. Sur la photo, Mia Khalifa découvre des intérieurs noirs avec des accents rouges sur le haut de son corps ; cependant, la surprise est au fond.

Sarah Joe Chamoun Elle laisse ceux qui regardent sa photo impressionnés lorsqu’ils découvrent que ce qu’elle porte en dessous, une toute petite jupe ne couvre pas l’essentiel, car malgré ses jambes fermées, il était évident qu’elle ne porte pas d’intérieurs.

Mia a l’air très heureuse et élégante, ses cheveux arrangés comme une étoile et d’énormes boucles d’oreilles brillantes qui ne brillaient pas plus que les courbes et les charmes de la femme d’affaires.

Actuellement, la silhouette de Khalifa est très différente de celle vue sur cette photo, car cette belle femme a décidé de mettre ses courbes de côté pour faire ressortir son côté plus fitness et maintenant elle a l’air plus mince, tonique et plus forte.

Mia Khalifa a son abdomen et ses membres marqués par ses muscles ; Cependant, c’était sa maigreur qui inquiétait ses partisans ; et leur fit même supposer que les Libanais pouvaient être malades.

La célèbre a remercié l’inquiétude, mais s’est montrée très contrariée par ce qui avait été dit, soulignant qu’elle est en meilleure santé et plus forte que jamais, contrairement à ce qui se disait sur les réseaux sociaux.