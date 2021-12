Sans intérieurs Noelia danse devant le miroir très énergique

Noelia danse devant le miroir, laisse les intérieurs de côté | Instagram

Pour la célèbre femme d’affaires, chanteur et le mannequin Noelia montre toujours sa beauté et son bonheur est quelque chose qu’elle fait de manière simple, comme dans une vidéo où elle apparaît en train de danser devant le miroir, laissant ses intérieurs tout en exhibant ses charmes.

Il y a eu des occasions constantes dans lesquelles cette belle et prestigieuse chanteuse nous a donné des scènes où elle est particulièrement belle, ainsi que ses charmes pas d’intérieurs, tout comme il l’a fait dans cette jolie vidéo.

Étonnamment peut-être pour plusieurs des adeptes de Noélia, Les images qu’ils ont admirées sur Instagram, l’application où il a publié un tel contenu, ont été trouvées avec beaucoup de contenu coquette et quelque peu révélateur à certaines occasions.

Cela peut vous intéresser : Anastasia Kvitko porte des leggings blancs, portant des breloques

Malgré cela, ce n’est sûrement rien par rapport à sa plate-forme exclusivement réservée au contenu épicé appelée Cherryland VIP, où vous pourrez profiter de tout ce qu’Instagram ne permet pas de montrer.

Noelia danse devant le miroir, laisse les intérieurs de côté | Instagram noeliaofficial

La chanteuse interprète de « Candela » se prépare un peu, elle était probablement sur le point d’aller quelque part, elle portait une combinaison complète avec des bottes à plateforme noires hautes, son dos était exposé, ce que ses fans ont apprécié alors qu’elle bougeait ses hanches.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Préparer et honorer l’une de mes reines de la musique, Joan Jett », a écrit Noelia.

Dans la vidéo, nous pouvons entendre la chanson fodo de Joan Jett & The Blackheart intitulée I Hate Myself For Loving You, il ne fait aucun doute que Noélia Il a un goût exquis pour la musique, car ce n’est pas la première fois qu’il partage un tube dans l’une de ses vidéos.

Il y a un jour, la femme d’affaires qui possède Celebriffy et VoixStar Telecom a partagé un dicton vidéo, qui, malgré quelques secondes, a laissé plus d’un de ses fans vouloir en voir plus, ce qui est déjà devenu une habitude parmi ses admirateurs.

Les succès de Noelia en tant qu’entrepreneur

La chanteuse, en plus d’avoir du succès dans la musique, est également devenue une femme d’affaires extrêmement notoire, à travers ses réseaux elle partage constamment quelques annonces de ses différentes sociétés, certaines d’entre elles comme Celebriffy et Cherryland Vip sont parmi les plus connues.

Chacune des entreprises de cette belle portoricaine a une relation avec l’autre, c’est comme une sorte d’infini entrepreneurial, car une fois que vous apprenez à connaître l’une, vous commencez à peu connaître les autres.

Une courte liste de ses succès en tant qu’entrepreneur :

VoixStar Telecom Mastercad Celebriffy, carte de débit Plateforme Celebriffy Plateforme Cherryland Vip PROTECOM Noelia´s Cabaret Noelicious Noelia´s Grill House