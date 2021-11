Sans Jon Rahm, deux Nord-Américains se battent pour le titre de la ‘Race to Dubai’ 2021

17/11/2021 à 17:09 CET

Le parcours de Jumeirah Golf States à Dubaï accueillera le DP World Tour Championship à partir de ce jeudi, le tournoi qui clôt la saison 2021 de l’European Tour et où le vainqueur de la ‘Race to Dubai’ est décidé.

Dans le tournoi des millionnaires qui clôt l’année, l’un des grands favoris ne sera pas, Jon Rahm, champion cette année de l’US Open, et qui a décidé de démissionner il y a quelques jours à peine en assurant vouloir passer plus de temps avec votre famille après une année intense et épuisante

Sans le Basque dans l’équation, et qu’il a commencé comme l’un des favoris après avoir remporté la ‘Race to Dubai’ il y a deux ans, l’équation de la victoire finale s’est réduite à pratiquement quatre prétendants, dont deux américains.

Morikawa, grand favori

Le jeune Collin Morikawa, qui mène la ‘Race to Dubai’ 2021 avant la dispute du tournoi final, a été jumelé dès la première journée avec l’autre prétendant américain, Billy Horschell.

Morikawa, grâce à sa victoire lors du dernier Open Championship, Il a reçu la carte de membre European Tour à vie. Une victoire de Morikawa ou Horschel leur octroiera automatiquement le titre de Meilleur Joueur du Tour et les 12 millions d’euros que le prix comporte.

Derrière les américains, Quatre autres joueurs ont leurs options, même s’ils ne dépendront plus uniquement de leur victoire : Tyrrell Hatton, Min Woo Lee, Matt Fitzpatrick et Paul Casey. L’anglais Fitzpatrick défend la victoire du tournoi et s’il remporte à nouveau la victoire, il serait le premier joueur à remporter trois éditions de ce tournoi final, et même prendre la ‘Race to Dubai’.

Sans Jon Rahm, qui conservera le numéro un mondial même s’il n’a pas participé au tournoi, la représentation espagnole au championnat du monde DP comptera trois joueurs, etil des Canaries Rafa Cabrera-Bello (31ème place), Adri Arnaus de Barcelone (40), et Sergio García de Castellón, qui entre dans le classement mondial (44).