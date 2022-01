Sans Kyrie il n’y a pas de paradis : Durant ne peut pas avec Antetokounmpo

Il semble que, au final, la farce formée autour de la figure de Kyrie Irving puisse décider de la saison. Et aussi le fait qu’il ne souhaite pas se faire vacciner contre le coronavirus et qu’il ne peut jouer qu’à l’extérieur. New York, comme Los Angeles, ne permet pas à ceux qui n’ont pas la ligne directrice complète de pratiquer des sports professionnels et le meneur, au prix d’un changement d’avis qui ne semble pas avoir lieu, ne pourra jouer qu’en visiteur. Alors, qu’est-ce qui intéresse le plus les Nets, obtenir leur avantage sur le terrain en saison régulière et jouer un hypothétique septième match à Brooklyn, ou se laisser aller pour le faire sur la route ? C’est la question à un million de dollars. Après le changement d’avis embarrassant de Joseph Tsai, qui fut d’abord partisan du progressisme et vacciné et, Quand les choses ont mal tourné, il cherchait la victoire, Kyrie a repris l’entraînement et a joué pour les Nets. Il a joué contre les Pacers et son équipe a gagné. Et maintenant, sans lui, il a perdu.

Les conclusions n’ont pas leur place puisqu’il s’agit d’un duel au sommet contre le champion en titre, des Bucks qui avaient en tête les défaites des années précédentes pour s’imposer en finale et que Giannis, promoteur de ladite victoire, portait au doigt le promis bague. À présent Les Bucks sont une équipe nette et complètement différente de celle qui est tombée au bord du chemin lors des séries éliminatoires en 2019 et 2020, deux défaites très douloureuses mais qui donnent à réfléchir. Et pas parce qu’ils jouent mieux ou parce qu’Antetokounmpo ressemble de plus en plus à une légende historique, mais aussi. C’est parce qu’ils y croient, ils ont cette foi aveugle en eux-mêmes, ces prétentions justifiées de grandeur qui se mêlent à une absence totale de vanité et à un charisme sans précédent depuis 50 ans, quand Lew Alcindor (plus tard Kareem) et Oscar Robertson ont élevé l’entité au sommet. L’attente pour revenir à la lumière a été longue, mais Giannis a fait de mauvais pronostics, il est devenu ce que beaucoup disaient qu’il n’était pas et il est entré dans l’histoire d’une manière totalement méritée.

Ces Bucks sont l’équipe que les Nets devront vaincre s’ils veulent atteindre la finale et gagner un ring qu’un projet qui a Kevin Durant, un chiffre qui vous oblige à être au sommet. Pour le moment, deux centimètres et de nombreuses blessures ont empêché l’équipe de Steve Nash (dont le travail est encore inexistant) battre Milwaukee dans un septième match historique plein de conditions qui ne valent rien. Au final, les Bucks ont gagné et pris le ring, et ces deux pouces de Durant pour forcer la prolongation étaient l’image d’une rencontre historique et d’un exercice de résilience de l’équipe de Mike Budenholzer qui, si cela n’était pas arrivé, aurait pu se terminer avec lui. .coach en dehors du projet. Et aujourd’hui, les Bucks seraient une équipe nette et complètement différente. Mais bien sûr, nous ne le saurons jamais.

Les Bucks ont marqué 38 points au troisième quart et ont gagné par 24 points, et les Nets n’ont pu que compenser le résultat à la fin. Les visiteurs étaient un marteau à pylône qui a progressivement augmenté son avantage et n’a finalement pas bronché. Antetokounmpo a joué moins de 27 minutes et est allé à 31 points, 7 rebonds et 9 passes décisives avec 11 des 17 tirs sur le terrain.. Six joueurs des Bucks ont dépassé les dix points, tous les partants plus Rodney Hood. Et Bobby Portis était le cœur et l’âme d’une équipe championne : 25 points, 12 rebonds et une danse constante avec le jeu intérieur quasi inexistant des Nets. Et les Bucks ont fait tout cela sans, attention, Donte DiVincenzo, George Hill, Grayson Allen, Brook Lopez, Jrue Holiday et Pat Connaughton. Aussi sans Mike Budenholzer, qui est dans les protocoles dérivés du coronavirus. Beaucoup de pertes mais le même résultat et 26-15, troisième à égalité avec les Nets (24-13) et 2,5 victoires pour les Bulls, qui mènent la Conférence Est d’une manière aussi inattendue que méritée.

Et les filets ? Pas grand-chose : Kevin Durant a marqué deux points de moins que Giannis en 10 minutes de plus. Bien sûr, c’était le seul récupérable pour les locaux, avec 29 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, en plus d’une bonne série de tirs (10 sur 19). James Harden avait 16 points, 9 rejets et 7 passes (avec 5 défaites) au panier, mais il a de nouveau montré cette version apathique qui, d’autre part, a été prédominante pendant la majeure partie de cette saison. Et rien que des grattages : très mauvaise défense, une absence totale de solutions et des attaques résolues, quand elles l’ont été, par la qualité individuelle de leurs stars. Les Nets ne sont pas mauvais en terme de palmarès et leur vraie saison débute en avril, mais ils sont, pour l’instant, loin des Bucks, contre lesquels ils ont déjà perdu 23 points lors de la rencontre d’ouverture du parcours. Et Kyrie Irving, en fin de compte, peut être la figure différentielle qui fait pencher la balance du projet vers quelque chose comme un chemin qui mène au ring.. Attention, Kyrie peut décider de la saison.