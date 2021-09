Sans Leo Messi contre Metz

in

Revers du PSG en début de saison. Leo Messi s’est blessé dimanche dernier contre Lyon après avoir reçu un coup au genou et ne pourra pas être ce soir à Metz, où le PSG vise sa septième victoire consécutive en Ligue 1. Malgré de bons résultats en championnat, la “Dream Team” le fait. pas fini de carburer au niveau du jeu et les premières critiques ont déjà atteint le Parc des Princes. Le match nul en Ligue des champions contre Bruges et la victoire déchirante contre Lyon ont fait perdre la tête aux parisiens.

Hier et avant-hier également, Messi ne s’est pas entraîné et le club a signalé une blessure à la star argentine. Il souffre d’une contusion osseuse au genou gauche et devra subir d’autres examens médicaux dans les prochaines 48 heures pour suivre ses progrès.

C’est sans danger pour le match d’aujourd’hui où Pochettino ne pourra pas compter sur son trident. Oui ce seront Neymar et Mbappé, que tout semble indiquer qu’ils formeront une attaque avec un Icardi qui a commencé la saison tonique. Son but du dernier souffle contre Lyon a sauvé le PSG d’un deuxième nul consécutif qui aurait déclenché l’alarme.

Les parisiens sont des leaders invaincus de la Ligue avec 18 points sur 18 possibles. Ils visitent un Metz qui est la lanterne rouge du championnat de France avec seulement trois points. Une occasion en or de récupérer des sentiments perdus et du bon jeu. L’équipe de la capitale ajoute une séquence de onze matchs consécutifs gagnant contre ‘les grenats’ qui ne savent pas encore ce que c’est que de gagner dans ce championnat.