« Sans MAR, elle ne serait pas ce qu’elle est »

11/06/2021 à 21:08 CET

Colombe Esteban

Le pouls s’est déchaîné entre la direction nationale du PP et la Puerta del Sol vient de loin, mais il provient du même point. Dès le début, les deux parties se sont plaintes de « l’environnement & rdquor ; au contraire. Ou ce qui revient au même : l’animosité qui existe entre Teodoro García Egea et Miguel Ángel Rodríguez, qui en plus d’être irrémédiable, a déjà complètement contaminé les premières épées. Lla relation entre Pablo Casado et Isabel Diaz Ayuso il souffre depuis longtemps, malgré l’insistance (presque toujours de Gênes) à souligner l’amitié de 17 ans qui les unit. Cette amitié n’est pas seulement touchée, mais les blessures commencent à devenir très profondes avec des réflexions qui parlent déjà de « trahison », selon El Periódico de España.

« Le problème, c’est Miguel Ángel & rdquor; est l’une des phrases qui se répète le plus dans l’étage noble de Gênes pendant de nombreux mois. L’avancée électorale de mai et la préparation des listes (avec Toni Cantó au milieu), en plus de bien d’autres détails qui entouraient les 4-M (dont la célébration du résultat au balcon de Gênes) ont brûlé les quelques ponts qui resté entre eux. Même la victoire écrasante d’Ayuso n’a pas vraiment servi à les reconstruire au-delà du coup de pouce qu’elle a donné au PP dans toute l’Espagne. Bien au contraire. Le succès de la présidente a intensifié ses exigences pour prendre le contrôle du PP de Madrid dans les plus brefs délais, déclenchant une sale guerre entre les deux parties.

Pour Gênes le problème est toujours exactement le chef de cabinet d’Ayuso. Ils le considèrent comme « la source de conflit & rdquor; depuis le début et cela ne cessera pas tant qu’il n’aura pas été mis de côté. Certains dirigeants insistent sur le fait que si le président le séparait, « les choses seraient canalisées & rdquor; et, d’autres, sont convaincus qu’il réduit son pouvoir au sein de la Puerta del Sol. Mais les possibilités de tout changement dans ce sens sont, au moins à ce jour, inexistantes.

Le président madrilène n’envisage en aucun cas de se passer de Rodríguez ou de diminuer son influence : « Elle ne le laissera jamais tomber & rdquor;, disent-ils dans l’environnement le plus proche d’Ayuso. La possibilité que Gênes propose formellement la signature de l’accord de paix s’il est laissé de côté est exclue. « S’il ne veut pas se passer de quelqu’un, ce ne sera jamais le sien. C’est votre équipe, sans interférence. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s’entraîner et c’est dans les gens qu’il a vraiment confiance. Dans personne d’autre & rdquor;, installez-vous.

La direction nationale regarde avec inquiétude la dérive qu’a prise la guerre de Madrid, dont elle fait également partie. « Le problème de Rodríguez », pensent certains dirigeants, c’est qu’il n’est pas du parti et qu’il ne pense pas à l’organisation. Le débarquement au sol de l’actuel chef d’état-major d’Ayuso (qui était secrétaire d’État avec José María Aznar, qu’il a accompagné et élevé pendant de nombreuses années) Il a remué le PP à l’intérieur dès la première minute. Ses plans et objectifs (visés exclusivement à la croissance politique du Madrilène pour lequel il travaille) sont entrés en collision avec ceux décrits par García Egea, dont la mission était de renflouer un parti historique mortellement blessé après avoir quitté la Moncloa de manière traumatique.

L’environnement du président répète comme un mantra que dans les mois les plus durs pour elle c’est Rodríguez qui l’a vraiment « sortie du trou & rdquor;. Et pas seulement en période de pandémie où Ayuso a pris des décisions contraires aux critères suivis même par les présidents régionaux de son parti et d’autres qui l’ont amenée à une confrontation totale avec le gouvernement central, y compris l’état d’alarme imposé à la région.

Avant l’apparition du covid, Ayuso a également connu ses heures les plus basses, remis en cause en permanence dans les rangs populaires et avec peu de soutien public. Il n’y avait pratiquement aucun dirigeant qui faisait confiance à une croissance comme celle que 4-M avait et, en fait, le sentiment général était qu’El Casado s’était trompé en la proposant comme candidate en 2019 contre l’ensemble de l’organisation. « Miguel Ángel a toujours été là et c’est lui qui a vraiment fait avancer la situation, même si Casado se souvient maintenant qu’il l’a nommée. »

A cette époque la présidente a choisi de faire une coquille et petit à petit elle a monté une toute petite équipe, qui est son vrai noyau dur maintenant. Ses amis les plus proches se souviennent toujours comment les rôles ont été inversés après la motion de censure à Murcie et l’avancée électorale à Madrid. « La file de bénévoles et d’amis s’est agrandie du jour au lendemain. Mais elle se souvient qui était toujours là et qui est arrivé au bout », insistent-ils.

La confiance d’Ayuso envers Gênes s’est détériorée, alimentée par les conflits qui se produisaient souvent entre ses collaborateurs et la direction nationale, surtout lorsque le président a augmenté son agenda national en s’opposant Pedro Sanchez. « Elle n’a pas de programme de président autonome, car elle n’en avait pas lors de son voyage aux États-Unis », disent-ils sans cacher l’agacement de l’environnement de Casado.

Bien qu’à Gênes, ils soient convaincus que la tension disparaîtrait si Rodriguez tombait de la ligne de front, la plupart des positions consultées par ce journal reconnaissent que le tandem du président et son chef d’état-major est indestructible. Personne ne pense vraiment qu’Ayuso veuille se débarrasser de ses conseils et il y a ceux qui lui attribuent la construction du phénomène électoral que représente désormais la Madrilène. « Ayuso sans Rodríguez ne serait pas ce qu’il est & rdquor;, ils arrivent à viser. Dans l’environnement du chef de cabinet eux-mêmes, ils ont toujours nié cet extrême et, en fait, ils ont souvent ironiquement que l’idée s’est répandue : « Elle l’a toujours, mais les décisions et même beaucoup d’idées viennent du président & rdquor ; .

Diaz Ayuso, Almeida et Casado. | .

L’offensive que Sol a lancée ces derniers jours pour augmenter la pression autour du congrès du PP à Madrid a fait exploser les principaux cadres de Gênes, qui ne cachent pas le sentiment de guerre interne et son extension irrémédiable à l’ensemble du parti. « On ne parle pas d’autre chose », reconnaissent des députés de différentes provinces. Les accusations d’irrégularités contre le manager aux mains de Pío García Escudero et Ana Camins, et la demande de faire avancer le conclave qui élira le plus tôt possible la prochaine direction ont déclenché un nouvelle phase du conflit cela n’a pas de résultat clair.

Le scénario actuel pointe vers la confrontation de deux listes en primaires. Gênes n’exclut pas de finir par jeter José Luis Martínez-Almeida et il prédit que le contrôle de l’appareil à Madrid n’est pas entre les mains d’Ayuso. « Il en sait beaucoup sur la stratégie politique, mais il ne contrôle absolument rien dans le parti », insistent de grands dirigeants de la formation. En d’autres termes : il y a un long chemin à parcourir. La présidente embrasse cependant sa popularité parmi le militantisme et la « droite & rdquor; que d’autres barons le reconnaissent également pour avoir présidé le PP de Madrid, bien qu’aucun d’entre eux n’aime « le bruit » généré comme l’a dit Alberto Núñez Feijóo. Comme ils le répètent dans le noyau dur d’Ayuso, si la solution est que Miguel Ángel Rodríguez cesse d’être là, la guerre prendra fin.