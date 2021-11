Sans Messi, mais avec le record intraitable de Mbappé à l’extérieur

11/03/2021 à 17:31 CET

Betfair

Ce sera la cinquième rencontre entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, tous en Ligue des champions depuis le début de la saison 2019-20. L’équipe de France a remporté trois de ces quatre matches de la compétition à ce jour. Pour le match, l’équipe de Pochettino ne pourra pas compter sur Leo Messi, qui en raison d’un inconfort musculaire a été exclu de l’appel..

Pour l’optimisme parisien, le RB Leipzig a remporté l’une de ses quatre rencontres avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. C’était pourtant la seule fois où ils recevaient l’équipe de France (2-1 en novembre 2020). Le Paris Saint-Germain cherchera à s’imposer face à des adversaires allemands en compétition européenne pour la première fois, après avoir gagné 2-3 contre le Bayern Munich en quarts de finale la saison dernière.

Leipzig ne se porte pas bien à domicile puisqu’il a perdu ses deux derniers matchs à domicile en Ligue des champions (0-2 contre Liverpool et 1-2 contre le Club de Bruges), après n’avoir perdu qu’un de leurs 10 premiers à domicile en compétition entre Septembre 2017 et décembre 2020 (6V 2E). Selon les prévisions de Betfair, cette victoire du PSG en Allemagne est payée à 2,9 € par euro pari tandis que l’option Leipzig est installée à 2,3 € par euro pari. Une égalité est la plus improbable pour les parieurs avec des frais de 3,5 € par euro misé.

La seule défaite contre Leipzig

Le bilan du Paris Saint-Germain est qu’il a perdu l’un de ses neuf derniers matches à l’extérieur en phase de groupes de l’UEFA Champions League (5V 3E), une défaite à l’extérieur précisément contre le RB Leipzig la saison dernière.. L’équipe de France a commencé à gagner avec un but à la 6e minute d’Ángel Di María mais a fini par s’incliner 2-1 en novembre 2020.

Le meilleur Messi est arrivé en Europe

L’absence de Lionel Messi signifie la perte du joueur qui a inscrit trois buts lors de ses trois premiers matches de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, le chiffre le plus élevé pour un joueur de club après trois matches dans la compétition, aux côtés de Neymar et Mauro Icardi.. Messi a marqué son 34e doublé en Ligue des champions de l’UEFA lors de la dernière journée contre le RB Leipzig, seul Cristiano Ronaldo (37 ans) en a fait plus.

Le joueur à surveiller pour le PSG est Chrostopher Nkunku qui a participé à six séquences de jeu qui se sont soldées par un but en Ligue des champions cette saison, le plus grand nombre d’un milieu de terrain dans la compétition.. Dans le cas de Mbappé, depuis ses débuts en Ligue des champions en septembre 2016, l’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit plus de buts à l’extérieur que tout autre joueur de la compétition (28-19 buts et neuf passes décisives). Mbappé marquant à tout moment pendant le match est payé avec la cote la plus basse de tous les joueurs, à 2,1 € par euro misé.. Selon les prévisions de Betfair, le prochain avec le plus d’options est Neymar ou Icardi avec la même cote (2,4 €) de marquer dans les 90 minutes.