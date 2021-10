Sans nouvelles sur la prochaine baisse des dividendes, T Stock va languir

AT&T (NYSE :T) a publié ses résultats du troisième trimestre le 21 octobre. Mais comme on pouvait s’y attendre, la société sans fil n’a donné aucune autre nouvelle sur la clôture de ses prochains changements structurels. Plus important encore, les actionnaires d’actions T n’ont également rien reçu de nouveau concernant la réduction des dividendes proposée par la société, qui pourrait arriver l’année prochaine.

Pour cette raison, les investisseurs peuvent désormais s’attendre à ce que cette action ne monte pas beaucoup plus du tout. Sans confirmation quant à savoir si le dividende sera réellement réduit de manière significative comme proposé initialement, les investisseurs sont restés dans l’ignorance.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions T à l’avenir.

T Stock et la prochaine baisse des dividendes

J’ai écrit sur cette situation avec AT&T dans le passé. En mai dernier, la direction avait indiqué qu’elle pourrait réduire le paiement de « près de 50 % », selon le magazine Barron’s.

Cela devrait se produire à la suite de la scission de Warner Media dans le cadre d’un regroupement d’entreprises avec Découverte (NASDAQ :DISCA, NASDAQ :DISQUE).

Voici pourquoi c’est important. Le 17 mai, AT&T a déclaré ce qui suit dans sa présentation :

« Après la clôture et sous réserve de l’approbation du conseil d’AT&T, AT&T s’attend à un ratio de distribution de dividendes annuel de 40 % à 43 % sur un flux de trésorerie disponible1 prévu de plus de 20 milliards de dollars. »

Cela implique que le coût du dividende sera compris entre 8 et 8,6 milliards de dollars, soit 8,3 milliards de dollars en moyenne. Maintenant, au cours des 12 derniers mois jusqu’au 30 juin, la société a dépensé 15,05 milliards de dollars en dividendes selon Seeking Alpha.

Cela implique donc que le nouveau dividende pour l’action T sera de 55% du coût du dividende précédent (c’est-à-dire 8,3 milliards de dollars / 15,05 milliards de dollars). Autrement dit, le dividende pourrait baisser de 45 %.

Ce que dit la direction

Interrogé sur la politique de dividende le 21 octobre par Simon Flannery de Morgan Stanley, le PDG John Stankey a donné une réponse décousue et décousue. Comme sa déclaration apparaît dans la transcription, Stankey semblait ne vouloir être lié à aucun nombre particulier et n’a pas abordé directement la question des dividendes.

Stankey a parlé de la dépendance de la société à l’égard des autorités de réglementation pour approuver la combinaison Warner Media-Discovery. Le PDG a également déclaré que ce ne serait peut-être pas avant qu’ils soient «un peu plus avancés dans ce processus et […] avoir une certaine visibilité. Il a précisé :

« [W]ous pouvons prendre du recul à ce moment-là, regarder où se situe le cours de l’action, comment se situent les choses sur le marché à ce moment-là. Et nous commençons à nous diriger vers cette fenêtre où les gens devraient prendre une décision, puis nous vous donnerons une certaine visibilité sur ce que nous pensons être la bonne voie à suivre.

Sur cette base, il semble que la politique de dividende en actions T ne sera pas aussi tranchée en termes de réduction de 45% à 50%.

Le rendement du dividende

Il semble donc que les actions T pourraient échapper à une énorme baisse des dividendes. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas en être sûrs. Après tout, en mai, l’entreprise avait été très spécifique.

Par exemple, même si AT&T verse un dividende de 8,6 milliards de dollars l’année prochaine, cela représente 4,72 % de sa capitalisation boursière de 182 milliards de dollars.

Mais voici le problème. À l’heure actuelle, les investisseurs ont donné à l’action un rendement de dividende de 8,07 %. En effet, le paiement du dividende annuel de 2,08 $, divisé par le prix du 21 octobre de 25,76 $, équivaut à 8,07 %. Ce rendement élevé implique généralement que les investisseurs s’attendent à une réduction importante.

Par conséquent, une fois le dividende réduit, l’action T chutera probablement au point où son rendement en dividende sera bien supérieur à 4,71%. Par exemple, si une réduction de 45 % du dividende est appliquée, le dividende sera de 1,144 $ par action par an.

Si le marché pousse l’action vers le bas pour donner un rendement de dividende de 6,5%, le prix chuterait à 17,60 $ par action (c’est-à-dire 1,144 $ / 0,065 = 17,60 $). Même si le rendement passe à 5%, le prix chutera toujours à 22,88 $ par action. Cela implique une baisse du stock T de 25,76 $ le 21 octobre – un prix compris entre 17,60 $ et 22,88 $.

Conclusion sur le stock T

Gardez à l’esprit que les actionnaires recevront également des actions de la nouvelle société, Warner Bros. Discovery. Le PDG John Stankey a indiqué qu’il pensait que le spin-off vaudrait 7 à 8 $ par action AT&T.

Par conséquent, même si l’action T tombe à 17,60 $ avec un rendement de dividende de 6,5 %, les actionnaires recevront également jusqu’à 8 $ en valeur de la scission. Cela portera la valeur totale entre 24,60 $ et 25,60 $ par action.

De plus, il est possible que la nouvelle entreprise dérivée finisse par verser un dividende. Mais il n’y a pas non plus de garantie à ce sujet.

Il est donc facile de comprendre pourquoi, avec toute cette incertitude, l’action AT&T est tombée à 25,76 $ au 21 octobre. Les actionnaires ont besoin d’informations plus claires. Ils ont besoin de certitude quant à leur dividende futur avant que l’action T ne continue à renoncer avec très peu de hausse.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l'un des titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.