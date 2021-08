Sans oxygène, Larry Hernández s’améliore

Sans oxygène, Larry Hernández améliore sa santé | INSTAGRAM

Le célèbre chanteur de mexicain régional Larry Hernández a partagé une déclaration sur son Instagram officiel au sujet de sa situation actuelle assurant que sa santé s’est améliorée et qu’il va beaucoup mieux et sans avoir besoin d’utiliser oxygène.

dans cette Libération de la information C’était assez délicat pendant deux jours avec une très faible oxygénation, cependant, c’est mieux :

“Merci pour tous les beaux messages, Merci de PRIER Je vous remercie dans l’ALMA aujourd’hui je me suis mieux réveillé sans utiliser le réservoir d’oxygène, allons-y pas à pas les amis et JE VEUX JUSTE DIRE” MERCI MERCI MERCI ” , il a écrit.

Le protagoniste de Larrymanía a annoncé il y a quelques jours que tous ses famille il a été testé positif au virus et heureusement, sa femme et ses enfants vont bien ; cependant, sa santé a été sérieusement affectée.

Larry Hernández a déclaré que c’était l’un de ses fils qui avait commencé avec des symptômes et lui, quelques jours plus tard ; En dépit d’être médicamenté, l’urgence est venue quand ils ont réalisé que son oxygénation était à 83, alors que la normale chez un jeune adulte est de 95 à 100 %.

A cette époque, le célèbre personnage préférait écrire le message car parler peut compromettre ses poumons.Jusqu’à présent, ses fans sont au courant de ses réseaux sociaux, adressant leurs meilleurs vœux à son artiste ; en revanche, il y a ceux qui le signalent pour avoir été avec leur famille dans des lieux publics sans masques.

Larry Hernández né le 10 mars 1977 est un chanteur, auteur-compositeur et personnalité de la télévision américain connu pour son travail dans le genre musical régional mexicain. La plus grande influence et idole de Hernández est le regretté Chalino Sánchez, mais il éprouve également de l’admiration pour de nombreux artistes et ses influences musicales sont très variées.

Il a vécu à Los Angeles jusqu’à l’âge de quatre ans, lorsque sa famille a déménagé à Culiacán, Sinaloa, au Mexique. Il a passé la majeure partie de son adolescence à Culiacán avant de commencer sa carrière musicale.