Sans Paige Bueckers, voici qui se mobilise pour les Huskies

Peu de temps après que Paige Bueckers se soit blessée sans contact dans la dernière minute du match à domicile d’UConn contre Notre Dame le 5 décembre alors qu’elle menait de 18 points, Geno Auriemma a déclaré aux journalistes que Bueckers était toujours dans le match en partie parce cul à avoir sur le banc parce qu’elle ne fait que se plaindre de la raison pour laquelle elle ne joue pas. Mais il a également admis: « Je n’aime pas notre équipe sans elle sur le terrain. »

Une semaine et deux matchs sans Bueckers plus tard, une horrible défaite suivie d’une victoire édifiante, nous avons eu un aperçu de qui est UConn sans son joueur vedette.

La défaite 57-44 des Huskies contre Georgia Tech était la première fois depuis 2006 qu’une équipe de l’UConn marquait moins de 45 points dans un match et la première fois depuis 2012 qu’elle perdait face à un adversaire non classé. Il a également laissé tomber UConn au n ° 7 dans le sondage AP cette semaine, son plus bas classement depuis 2007.

Après la défaite, Auriemma a déclaré aux médias: «Nous sommes désorganisés en tant que groupe en ce moment, depuis l’entraînement jusqu’au bas, tout le monde. Il n’y a tout simplement aucune idée d’un plan sur la façon dont nous allons exécuter, comment nous allons obtenir un seau, qui va l’obtenir pour nous.

Auriemma et son équipe espèrent sans aucun doute que cela marquera leur point bas de la saison, surtout maintenant qu’ils ne sont plus que huit joueurs actifs après que deux sont entrés dans le portail de transfert, et Azzi Fudd, Nika Mühl et Aubrey Griffin sont sortis avec leurs propres blessures respectives. . Les quatre joueurs blessés devraient se rétablir complètement cette saison, le délai de retour de Bueckers étant le plus long. La deuxième année devrait manquer huit semaines alors qu’elle se remet d’une intervention chirurgicale réussie pour réparer une fracture du plateau tibial antérieur et une déchirure du ménisque latéral.

L’équipe réduite a suivi la défaite de Georgia Tech avec un regain de confiance bien nécessaire lorsqu’elle a battu UCLA 71-61 samedi dernier. Mais ses plus grands défis se profilent à l’horizon, dont le premier survient dimanche contre la solide équipe défensive du n ° 6 de Louisville.

«Je pense que la plus grande chose qui est un problème est la cohérence. Juste parce que nous les voyons mettre en place à la fin du match de l’UCLA, ils vont devoir essayer de le faire après une semaine d’examen contre une meilleure équipe à Louisville », explique Alexa Philippou, qui couvre le programme autour de la horloge pour Hartford Courant du Connecticut.

Avec trois autres affrontements parmi les dix premiers au calendrier avant le retour attendu de Bueckers, la réponse des Huskies à cette crise d’identité sera mise à l’épreuve à plusieurs reprises. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur qui est UConn sans le joueur national de l’année en titre.

Filet de sécurité pour personnes âgées



Evina Westbrook, Christyn Williams et Olivia Nelson-Ododa sont la raison pour laquelle il n’y a pas eu d’implosion complète lors de la perte de Bueckers. Ce sont tous des partants seniors qui ont déjà joué au ballon universitaire de haut niveau sans Bueckers. Oui, ils doivent tous améliorer leurs performances sur le terrain, mais le fait que ce trio de hauts dirigeants soit en place sauve les Huskies d’un désastre complet.

Westbrook, une senior en chemise rouge qui a disputé ses deux premières saisons au Tennessee, prendra le relais en tant qu’animateur offensif tandis que Bueckers et le meneur de jeu remplaçant Mühl sont tous les deux absents. Il était clair dès le début du match Georgia Tech que Westbrook est prêt et capable de remplir ce rôle ; elle a décroché cinq passes décisives et n’a commis qu’un seul chiffre d’affaires lorsqu’ils se sont rendus aux vestiaires à égalité à la mi-temps. Et contre UCLA, l’Oregonian de 6 pieds qui a joué le meneur jusqu’à son transfert à UConn, a récolté sept autres passes décisives ainsi que 17 points et un chiffre d’affaires pour le match.

«Elle a toujours été une bonne facilitatrice même si elle n’était pas la principale meneuse de cette équipe», dit Philippou. «Je pensais qu’elle avait l’air beaucoup plus agressive en essayant de chercher son propre tir et d’atteindre le bord contre UCLA. C’est pourquoi elle a pu à elle seule garder UConn dans le jeu tôt. Elle ne peut pas simplement faciliter dans ce rôle. Elle va devoir mettre une partie de la charge de notation offensive sur ses épaules et elle l’a très bien fait contre UCLA.

C’est lorsque Westbrook a adopté une approche plus passive dans la gestion du ballon en seconde période contre Georgia Tech que l’offensive d’UConn a été à son paroxysme, marquant seulement quatre points dans la peinture et tirant 21,4% du terrain.

Une partie de cette responsabilité incombe à Williams. Il ne fait aucun doute que la deuxième meilleure buteuse de l’équipe derrière Bueckers ressent une énorme pression pour mettre le ballon dans le panier pour son équipe, mais jusqu’à présent, cette pression la pousse à le forcer au lieu d’attendre que les fissures se révèlent. Et avec sa capacité d’élite à atteindre la jante, à frapper le cavalier de milieu de gamme ou à tirer en dehors de l’arc, la garde peut exploiter même la plus petite ouverture.

Depuis son arrivée à Storrs en tant que meilleure recrue du pays en 2018, Williams a joué dans tous les matchs sauf un et a commencé dans tous sauf deux. Après avoir marqué 13 points sur 31,6% de tirs et n’avoir obtenu que 1 pour 8 sur 3 avec quatre revirements contre Georgia Tech, Williams avait une ligne de statistiques similaire contre UCLA. La différence dans la victoire était qu’elle a réussi deux de ses trois tentatives à 3 points, un bon signe que sa prise de décision pourrait se remettre de la pression accrue.

« Historiquement, Christyn a traversé ces ornières, ces hauts et ces bas de confiance. Nous avons vu que sa deuxième année, nous avons vu que sa première année », se souvient Philippou. «Je pense que ce qui était le plus remarquable à propos du match de l’UCLA, c’est qu’elle a trouvé un moyen de se remettre en question en seconde période, ce qu’une jeune Christyn Williams n’aurait peut-être pas fait. Peut-être qu’elle aurait arrêté tout le jeu.

Il ne sera pas surprenant que le joueur avec la plus forte augmentation de production en l’absence de Bueckers ne soit pas du tout un gardien, mais plutôt Nelson-Ododa, le centre senior d’UConn. Après un début de saison tranquille, Nelson-Ododa est passé à la vitesse supérieure en termes d’initiative et de confiance du côté offensif du court. Elle n’a réussi en moyenne que 4,25 tentatives de tir lors des quatre premiers matchs d’UConn cette saison, mais en a maintenant une moyenne de neuf lors de leurs quatre derniers affrontements, ce qui a permis d’obtenir des scores à deux chiffres dans les quatre matchs. Contre UCLA, elle n’était qu’à deux rebonds d’un troisième double-double consécutif. Son pourcentage de tir de près de 60% est le plus élevé de l’équipe.

« Je ne pense pas qu’Olivia Nelson-Ododa soit une joueuse qui va afficher quotidiennement des chiffres dignes d’Aaliyah Boston, en particulier contre les meilleures équipes », a déclaré Philippou. «Mais je pense qu’à partir de ce match en Caroline du Sud, nous avons vu un joueur différent de celui que nous avons vu la plupart de la saison dernière même. Elle a juste joué avec une intensité et une concentration, vraiment une ténacité, qui n’ont pas toujours fait partie de son jeu.

Des jeunes qui pourraient s’élever



Si la saison d’UConn s’était déroulée comme prévu, des étudiants de première année comme Caroline Ducharme et Amari DeBerry se seraient battus pendant quelques minutes sur le terrain. Maintenant, avec une liste considérablement réduite, ces jeunes, en particulier la cinquième recrue globale de 2021, Ducharme, auront beaucoup plus de temps de jeu.

La courbe d’apprentissage sera raide, comme en témoigne la performance de Ducharme contre Georgia Tech, où elle a raté quelques seaux faciles pour aller 1 pour 5 sur le terrain avec trois revirements. Mais au lieu de corriger ces erreurs progressivement au cours de la saison, son développement sera accéléré. Contre l’UCLA, elle s’est améliorée à 30,8% au tir avec 14 points, deux passes décisives, deux blocs, un vol et un seul chiffre d’affaires. Elle a également réussi ses quatre lancers francs une nuit où le reste de son équipe n’était qu’à 50 pour cent de la ligne.

« Caroline Ducharme, à peu près garantie, n’aurait pas joué autant si toutes ces blessures ne s’étaient pas produites », a déclaré Philippou. « Elle avait l’air de mieux en mieux, et lors de ce dernier match en particulier, elle ressemblait enfin à ce joueur que Geno disait avoir eu à l’entraînement. »

L’autre recrue que Philippou pense pouvoir tirer de ces circonstances malheureuses est Azzi Fudd, la meilleure recrue de 2021, qui devrait revenir d’une blessure au pied peu de temps après les vacances. Après tout le battage médiatique entourant la chimie de Bueckers et de Fudd sur le terrain, il semble contre-intuitif d’imaginer l’absence de Bueckers comme stimulant en quelque sorte le jeu de Fudd. Mais rappelant le début de saison de quatre matchs de la recrue, Philippou note: «Elle était tout simplement trop hésitante. Je pense qu’elle réfléchissait trop aux choses. On aurait dit qu’elle était un peu perfectionniste et qu’elle ne voulait pas faire d’erreur. Mais on va lui demander de jouer un rôle plus important avec Paige… Ils vont lui demander d’être plus agressive en attaque et si elle peut y arriver, alors peut-être que cela la mettra sur une piste plus rapide qu’avant. «

Après qu’Auriemma ait tiré la sonnette d’alarme, il a même semblé optimiste après le match de l’UCLA qu’UConn pourrait s’en sortir mieux préparé pour une course de tournoi en profondeur qu’auparavant.

« Maintenant, quand Paige et le reste de nos joueurs reviennent, il y a plus de gens dans le groupe au lieu d’espérer à l’extérieur, et ils ont l’impression d’appartenir ici et peuvent contribuer non seulement quand ils le doivent, mais ils pourront contribuer dans le cadre du flux naturel de notre attaque », a déclaré l’entraîneur.

Avec seulement une taille d’échantillon de deux matchs depuis la chute de Bueckers et un flux imminent d’autres joueurs blessés à réintégrer dans l’équipe, l’identité d’UConn sera un nouveau casse-tête à résoudre chaque semaine. Mais si les Huskies peuvent garder le reste de leur alignement en bonne santé, ils ont la haute direction nécessaire pour les maintenir à flot sur le tableau de bord et dans les vestiaires et les sous-classes qui peuvent exploiter cette opportunité pour l’amélioration de l’équipe à long terme.

La prochaine étape du parcours d’UConn commence contre Louisville dimanche à 15 h 30 HE sur ESPN.