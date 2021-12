Sans peur? L’Atletico Madrid a demandé des explications après le match nul du Bayern Munich en Ligue des champions avant l’annonce du nouveau tirage

Après avoir injustement attiré le Bayern Munich en Ligue des champions, l’Atletico Madrid voulait des réponses… et il les voulait immédiatement.

Dans une déclaration publiée via le compte Twitter en anglais du club, l’Atletico Madrid a déclaré qu’il était en pourparlers avec l’UEFA pour obtenir une explication sur la façon dont ils pourraient éventuellement gâcher le tirage au sort de la Ligue des champions :

Nous sommes en pourparlers avec l’UEFA pour demander des explications et une solution après les erreurs commises lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. – Atlético de Madrid (@atletienglish) 13 décembre 2021

Bien sûr, nous savons maintenant qu’un nouveau tirage au sort se produira dans une tournure des événements vraiment étonnante.

Il est tout à fait possible que l’UEFA ait embauché le gars qui gérait les serveurs d’ESPN au cours du week-end avec un contrat de courte durée pour gérer le tirage au sort.

Quoi qu’il en soit, c’est un mauvais look pour l’UEFA – surtout à une époque où bon nombre de super clubs ont déjà tenté de céder de l’union. Le tirage au sort sera refait sous peu et l’Atletico Madrid peut croiser les doigts pour ne plus avoir à affronter les Bavarois.

Le tirage au sort a été déclaré nul par l’UEFA et sera répété à 15 heures.