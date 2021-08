Sans plus de héros, Suda51 dit qu’il aimerait travailler sur un jeu Marvel Deadpool

in

Image : Nintendo

La semaine dernière, le lancement de No More Heroes III sur Switch a marqué la fin potentielle d’une série qui a fait ses débuts sur Wii en 2007. Son créateur, Goichi ‘Suda51’ Suda, a fait ses adieux aux jeux sur les réseaux sociaux vendredi, remerciant les fans. et notant qu’il espère qu’ils apprécieront “la bataille finale de Travis Touchdown”.

Le travail sur No More Heroes étant terminé, le studio de développement Grasshopper Manufacture a naturellement ouvert le bal avec de nouveaux projets, et lors d’une diffusion en direct de lancement spéciale hébergée par IGN Japon, Suda a parlé de ce qui va suivre (merci, VGC):

“La réponse générale est que nous avons déjà beaucoup de produits en développement et au cours des 10 prochaines années, nous avons trois IP originales sur lesquelles nous travaillons et nous avons déjà planifié. Vous pouvez donc certainement vous attendre à de nombreuses nouvelles adresses IP originales intéressantes de Grasshopper. Nous avons aussi bien sûr d’autres plans et nous y travaillons dur pour les mener à bien.”

Allant plus loin, il a également évoqué des projets sur lesquels il “adorerait” travailler si l’occasion se présentait. On dirait qu’il est un peu fan de Marvel :

“Mais [in terms of] le genre de choses que j’aimerais faire, j’aimerais aussi travailler avec Marvel sur un jeu Shatterstar ou Deadpool, quelque chose comme Grasshopper-y comme ça. Peut-être un titre Quicksilver de quelque sorte. Alors, Marvel, tu sais.”

Mais Suda ne s’intéresse pas qu’aux jeux vidéo. Le mois dernier, le créateur de No More Heroes a fait part de ses espoirs d’amener la série au cinéma ou à la télévision.