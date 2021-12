« Sans plus de troupes, la réforme du travail ne servira à rien »

14/12/2021 à 14:08 CET

Gabriel Ubieto

La L’Inspection du travail est sur le sentier de la guerre en raison de la perte progressive de personnel accumulés par l’organisme au cours de la dernière décennie. Au point qu’une alliance d’organisations syndicales a annoncé ce mardi qu’il se mettrait en grève si ses revendications ne sont pas satisfaites par le gouvernement. Ce serait la première grève de tout l’Etat et de tout le groupe, des inspecteurs aux sous-inspecteurs, en passant par les questions administratives, dans l’histoire du corps. « Nous voyons que la volonté de ce gouvernement est de mener des réformes qui représenteront une augmentation inéluctable de la charge de travail de l’Inspection », a déclaré le représentant de CCOO Josetxu Gandara. « Si les gabarits ne sont pas renforcés, le réforme du travail », a prévenu la présidente du Syndicat des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale (SITSS), Ana Ercoreca. comme CIG.

L’Administration a connu, dans son ensemble, une perte progressive de personnel au cours de la dernière décennieConséquence de la paralysie des offres d’emploi publiques due aux coupes et à l’austérité. Et l’Inspection n’a pas été épargnée par cette perte de personnel. Selon les données du rapport d’inspection 2019 -les dernières disponibles-, il y a 2 020 agents en Espagne, y compris les inspecteurs et les sous-inspecteurs. Chiffre que les syndicats portent à environ 3.000 adhérents si on l’ajoute au personnel administratif qui effectue les tâches de soutien. Et il y a une dizaine d’années, le corps de la « police du travail » comptait 3 400 hommes et « avec des charges de travail beaucoup plus légères », selon ce que les centrales ont dénoncé.

Moins d’agents et plus de travail, comme le montre l’intense activité que la deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, a voulu imprimer dans son mandat. L’activité d’inspection s’est multipliée l’année dernière de 355%, selon les données offertes par la vice-présidente elle-même lors de la récente présentation du plan stratégique de l’Inspection du travail pour la période 2021-2023. La temporalité, élément prépondérant dans les négociations de la réforme du travail en cours, est l’un des domaines dans lesquels les inspecteurs se sont prodigués. Depuis le début de l’année, l’Inspection a régularisé 50 191 travailleurs qui n’étaient pas correctement inscrits à la Sécurité sociale (soit à temps partiel et devraient être à temps plein, soit de faux indépendants, entre autres) et a transformé 280 565 contrats temporaires irréguliers en contrats à durée indéterminée.

A cette offensive sur la temporalité s’ajoutent les nouvelles réglementations en matière d’égalité femmes-hommes dans les entreprises, la lutte contre la fraude in covid ertes ou le plan crash récemment présenté contre les accidents mortels du travail ; entre autres. « Les plans sont inutiles si l’inspection n’est pas renforcée », a insisté Ercoreca. « Si les objectifs sont atteints, c’est grâce à l’implication de la main-d’œuvre, mais tout a une fin », a déclaré Gandara.

Plus de places et de meilleures conditions

Les centrales demandent que plus de places soient appelées et que les conditions de travail qui y sont offertes soient améliorées. Eh bien, ils préviennent qu’un poste sur quatre pris dans l’opposition est laissé à l’abandon en raison de la disproportion entre la complexité du processus et le salaire alors offert.