sans Raúl de Tomás il n’y a pas de paradis

01/01/2021 à 22:02 CET

Roger Payro

L’Espanyol ne peut pas s’en débarrasser le label ‘équipe aspirine’. La célébrité qui le persécute pour relancer des rivaux dont le moral est au sol – comme ce fut le cas à Getafe jusqu’à dimanche – a indigné la paroisse bleu et blanc, qui envisageait de rêver de hauts niveaux cette année en fonction des derniers résultats et sensations. Mais rien. Défaite au Colisée et affrontez la réalité. Une réalité qui dit aussi que Sans Raúl de Tomás, cela coûte à l’équipe bleu et blanc un monde à gagner. En fait, sans lui, il ne l’a toujours pas fait dans First.

Il y a beaucoup de bougies réglées pour que l’attaquant n’attrape pas froid. RDT a marqué six des 12 buts que l’équipe a accumulés. Ou ce qui est le même ; 50% des nombreuses portent sa signature. Le pourcentage devrait être plus élevé, car contre Getafe, il n’avait pas la possibilité de voir le but en raison de son penalty.

Heureusement pour ses intérêts et ceux de l’Espanyol, son croisement de câbles avec Yeray qui lui a coûté la polémique rouge directe a entraîné une pénitence minimale : un match. Donc, Il n’a plus de validité et contre Grenade il sera à nouveau à la tête de la lance.

L’importance du RDT dans le schéma de Moreno est fondamentale. A tel point que, comme nous l’avons dit, l’équipe est incapable de gagner sans lui sur le terrain dans la plus haute catégorie du football espagnol. De Tomás est arrivé au club en janvier 2020 et après un début très prometteur, avec quatre buts en quatre matchs, il a fini par s’effondrer avec le reste de l’équipe. La conséquence, la descente mathématique aux deuxièmes journées avant la fin du championnat. Au cours de cette période, l’attaquant a raté quatre matchs au cours desquels l’Espanyol n’a récolté que deux points: 2-2 contre Séville, 2-1 contre Valladolid et 0-0 contre Getafe à domicile et 1-3 contre Levante au stade RCDE.

Un autre coq a chanté en deuxième division, bien que sur les cinq matchs où l’Espanyol était absent, ils ont pris les trois points en deux: 4-0 contre Logroñés et 1-4 contre Ponferradina. Le reste, deux nuls lors de son passage au Sporting (1-1) et à Saragosse (0-0) – où la promotion a été scellée avec sa défaite due au coronavirus – et une défaite (0-2) contre Carthagène.

Maintenant, à nouveau en première division, à laquelle De Tomás a de nouveau été absent, ceux de Vicente Moreno sont restés sans victoire. Dans cette catégorie il y a déjà cinq matchs sans lui et seulement deux nuls. Dimata en tant que compagnon est conforme mais une seule référence ne suffit pas. Et la confiance en Loren ou Wu Lei est faible. Sans RDT, il n’y a pas de paradis.