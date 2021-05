Sans remords: ce que les fans disent du film Michael B.Jordan

Donc, Without Remorse n’est pas un slam dunk que les fans du monde entier peuvent soutenir, mais en même temps, il y a un contingent de téléspectateurs qui ont apprécié le film. Cela fait un moment qu’un film de Tom Clancy n’est pas sorti en salles, et avec Jack Ryan de Prime Video se débrouillant si bien, il n’est pas surprenant que certaines personnes se plongent dans ce retour en arrière. Et, bien sûr, cela aide que Michael B.Jordan soit celui qui joue le leader potentiel de la franchise John Kelly, alias John Clark.