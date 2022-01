Sans rien sur le dessus, Yanet García montre ses courbes avec de belles coutures

Yanet García sans rien sur le dessus montre ses courbes avec de belles coutures

La belle ex fille météo e influenceur La Mexicaine Yanet García a une nouvelle fois réussi à voler les soupirs de ses millions d’admirateurs sur divers réseaux sociaux, réussissant également à faire monter la température.

Hier après-midi, le aussi conducteur partagé des « échantillons » de son contenu exclusif OnlyFans.

Regiomontana Yanet García, qui l’année dernière a fait sensation avec son contenu exclusif dans Seuls les fans, a dit au revoir en 2021, donnant à ses abonnés des photos et des vidéos d’elle dans des tenues coquettes, accueillant également une nouvelle année.

Cela peut vous intéresser : Yanet García met son meilleur angle pour ravir ses fans

À travers son compte officiel sur Instagram, la « fille de la météo », s’est consacrée à partager une partie de son contenu avec lequel sa silhouette et ses attributs s’exhibent entre dentelle et transparences, volant des soupirs à plus d’un.

2022 « , a écrit la regiomontana dans la publication faite.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

A noter qu’après avoir ouvert son compte chez OnlyFans cette année, García a été largement accepté par le public avec son contenu exclusif, parvenant même à acquérir un appartement à New York.

Et en fait, la renommée de Garcia l’a également amenée à apparaître dans le magazine Penthouse Mexico en octobre dernier.

C’est ainsi que Yanet García est devenue l’une des reines des réseaux sociaux pour son charisme, sa beauté et son style vestimentaire.

La femme de 31 ans est une amoureuse des tenues en tissu étriqué et est toujours à la pointe de la mode où qu’elle soit.

Quelle que soit la période de l’année, la soi-disant « Fille météorologique » brille avec chaque tenue qu’elle porte dans sa vie de tous les jours.

Quelque chose qui sans aucun doute peut être facilement vérifié en visitant son compte Instagram officiel.

Yanet partage constamment avec elle plus de 14 millions d’abonnés des photos et des vidéos de ses voyages constants, où elle se démarque toujours avec des leggings moulants, des robes spectaculaires ou de petits maillots de bain deux pièces.

Comme vous vous en souvenez peut-être, fin 2019, la femme de Monterrey a quitté Televisa et s’est installée aux États-Unis pour vivre avec son petit-ami, l’Américain Lewis Howes.

Cependant, il y a quelques mois, ils ont mis fin à leur relation, et aujourd’hui encore, il entretient une relation amoureuse avec la célèbre et belle actrice mexicaine Martha Higareda, ce qui leur permet de se voir tous les deux extrêmement amoureux.