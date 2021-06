Sans The Cardigans, je n’ai plus envie de faire des disques : Nina Persson – El Sol de México

MADRID. Sans The Cardigans, le groupe avec lequel elle est devenue énormément populaire dans les années 90, Nina Persson se rend en Espagne pour offrir ce samedi ce qui sera son premier concert depuis des mois, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de sa nouvelle façon de voir le musique, maintenant qu’elle travaille comme enseignante.

Dans une interview, l’artiste suédoise explique pourquoi elle n’a pas sorti de nouveau matériel depuis Animal heart (2014), son seul album solo. “Je ne trouve plus excitant de faire des disques et je ne vois pas quel genre de musique je pourrais faire”, dit-il. “Et j’aime être sur scène, mais mon bonheur ne passe pas forcément par là”, a-t-il ajouté.

La chaire dans laquelle l’interprète de Lovefool se soucie probablement le plus aujourd’hui d’être entendue est probablement son poste de professeur de développement artistique dans un conservatoire de Copenhague, où elle enseigne à des étudiants âgés de 23 à 36 ans.

“Ils savent qui je suis, mais je pense que certains s’en moquent. De plus, je pense que certains n’aiment même pas ma musique”, dit-il avec un humour subtil et sans une once de fausse modestie, bien qu’il ait vendu plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde entier de ses disques, notamment Grand Turismo (1998).

Tout a commencé en octobre 1992 lorsque deux jeunes musiciens issus du domaine du heavy metal, Peter Svensson et Magnus Sveningsson, ont fondé The Cardigans dans une ville suédoise appelée Jönköping. Ils ont été rejoints par Bengt Lagerberg, Lars-Olof Johansson et, en tant que chanteur, Nina Persson, résultant de l’union d’un groupe clé de la pop-rock alternative dans les années suivantes.

Persson (Örebro, 1974), qui fréquentait une école d’art à l’époque, reconnaît qu’il n’avait jamais sérieusement envisagé de devenir musicien. “Ce qui s’est passé, c’est que j’ai rejoint un groupe qui a soudainement décollé… et maintenant j’en suis content”, commente-t-il à propos de ce projet qui a commencé avec Emmerdale en 1994.

Après super extra gravité (2005), le sixième album de sa carrière, ils ont fait une pause pour la maternité de Persson, une pause qui a duré six ans. Il n’y avait plus de nouveau matériel après son retour, même si le groupe continue de rassembler des publics à chacune de ses quelques apparitions live, comme celle de Dcode en 2019 à Madrid ou de Vive Latino au Mexique en 2020, juste avant la pandémie.

“J’aime toujours voyager pour faire des concerts, mais pas pour partir en tournée”, reconnaît-il à ce propos. “Ils doivent juste me donner beaucoup d’argent”, plaisante l’interprète de chansons mythiques comme Erase/Rewind ou My favorite game.

Certaines de ces chansons seront rejouées samedi à Majorque, dans l’archipel espagnol des Baléares, lors d’un concert au cours duquel il montera sur scène avec le soutien au clavier de son ami Martin Hederos, membre du groupe suédois The soundtrack of our lives . , dans ce qui sera sa première représentation depuis plusieurs mois.