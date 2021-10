Sans toi, je ne suis rien : comment Placebo a tout donné aux fans

Alors qu’une grande partie du Royaume-Uni soufflait sur les moribonds de la soirée Britpop du milieu à la fin des années 90, Placebo est entré par la porte latérale – l’a même enfoncée – avec un rappel fervent qu’il y avait plus dans l’histoire du rock britannique que l’observation ironique d’un évier de cuisine des années 60. Leur premier album éponyme, sorti en 1996, a atteint la cinquième place des charts britanniques grâce à la mise à jour viscérale du groupe glam rock des années 70. Placebo était un ajout si vital au paysage rock qu’il a été applaudi par David Bowie, qui a invité le groupe à le soutenir en tournée.

Pour son suivi, Placebo a dû aller plus loin et plus fort – et ils l’ont fait. Sorti plus de deux ans plus tard, en octobre 1998, Sans toi je ne suis rien construit sur le rock viscéral de son prédécesseur, alors que le groupe créait un son qui démentait son statut de trio. Ajoutant une production plus stratifiée – parfois presque oppressante – à leur modèle établi, le Placebo plus lourd qui a émergé sur l’album a servi à souligner la nature plus personnelle des paroles du chanteur Brian Molko; des chansons telles que « My Sweet Prince » sont devenues ses plus confessionnelles à ce moment-là. Ailleurs, sur des morceaux tels que « Brick Shithouse », le nouveau producteur Steve Osborne a donné au groupe un côté dance music qui faisait un clin d’œil à la scène rock industrielle émanant des États-Unis avec l’aimable autorisation de Ongles de neuf pouces (Osborne avait un pedigree : il avait fait ses armes avec Happy Mondays, aidant à faciliter le croisement de ce groupe de guitares dans le monde dance-rock sur Pills’n’Thrills And Bellyaches).

Le monde écoutait. Without You I’m Nothing a débuté avec le single britannique le mieux placé de Placebo, « Pure Morning » (également leur single américain le mieux classé, entrant dans le Top 20 aux États-Unis), et comprenait d’autres grands succès « You Don’t Care About Us » et « Chaque toi, chaque moi. » Atteindre le n ° 7 dans les charts britanniques et entrer dans le Top 20 dans quatre pays, l’album s’appuie sur une base de fans croissante pour laquelle le groupe était devenu – enfin, tout. Même Bowie est revenu pour donner son approbation, cimentant sa relation avec le groupe en apparaissant sur la chanson titre, sortie en tant que quatrième single de l’album, et les rejoignant sur scène aux BRIT Awards 1999 pour un duo live de T. Rex« 20th Century Boy », une reprise dont Placebo avait contribué à la bande originale de Velvet Goldmine. Pourtant, même si le groupe conserverait des liens étroits avec leurs racines glam, Without You I’m Nothing les a mis sur une nouvelle voie entièrement.

