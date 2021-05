Sans une ligue professionnelle, ils ne changeront pas l’accord actuel

29/04/2021 à 10:57 CEST

La future compétition professionnelle féminine, la Ligue Ellas, stagne du fait que le Comité de pilotage de la CDD ne l’a pas encore approuvé. Un processus juridique essentiel pour qu’elle devienne officiellement reconnue comme une ligue professionnelle, assimilée à la ligue masculine de football et de basket-ball.

Une situation qui cause des «dommages» collatéraux, en l’occurrence avec les joueuses et la convention collective en vigueur depuis février 2020, qui était la première de l’histoire du football féminin espagnol. L’AFE a dénoncé ledit accord comme une mesure pour éviter son renouvellement automatique, comme cela s’est produit avec le masculin, lorsque la date du 30 juin a été respectée. Une plainte qui a l’intention de modifier certains des aspects de l’accord actuel dans la perspective de la prochaine saison.

Parmi les réformes envisagées figurent le salaire minimum actuel de 16 000 euros à 75% de partialité, la prime d’ancienneté, la conciliation familiale et maternité, le droit à l’image ou les risques professionnels. Il veut également aborder la question de la liste controversée et sa clause d’indemnisation respective, entendent éliminer cette partialité précitée, en plus de définir plus en détail la journée de travail, les pauses et les vacances de Noël.

De même, d’autres problèmes que vous souhaitez aborder sont l’assurance en cas d’invalidité ou l’existence d’un fonds de garantie salariale, en plus de commencer mesures économiques pour cette ligue professionnelle et la signature d’un engagement sur les paris et les correctifs. Des questions qui sont actuellement conditionnées à la transformation en compétition professionnelle.

Les clubs de l’actuelle Primera Iberdrola, qui deviendrait un professionnel, sont clairs que les changements qu’ils souhaitent apporter à ce nouvel accord ne sont viables que dans un scénario de ligue professionnelle. D’où aussi l’importance pour le gouvernement d’accélérer au plus vite tout le processus de transformation en une ligue féminine afin de résoudre tout ce que sa transformation implique d’un point de vue organisationnel, mais aussi en termes de relation de travail des joueuses.