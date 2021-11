Sans violence, Solana et autres cryptos ne peuvent pas coller

Au milieu d’une mer d’actifs de blockchain qui compte désormais plus de 14 000, il est difficile de déterminer quelles crypto-monnaies seront gagnantes et lesquelles seront reléguées à la poubelle numérique. Cependant, Solana (CCC :SOL-USD) a réalisé une performance assez impressionnante, de bon augure pour sa future trajectoire.

Source : Shutterstock

Apparemment sortie de nulle part, Solana est désormais la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière à 67,7 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. En termes de valorisation boursière, cela place SOL à égalité avec FedEx (NYSE :FDX), qui a une capitalisation boursière de 67,3 milliards de dollars.

Bien sûr, beaucoup de gens trouveront la comparaison absurde. FedEx est une entreprise extrêmement précieuse, d’autant plus que le commerce électronique représente une part de plus en plus importante du total des transactions de vente au détail. Elle contribue à l’économie en embauchant du personnel pour gérer et exploiter sa vaste flotte et en assurant la circulation des marchandises dans le monde entier. Elle verse des dividendes à ses actionnaires.

Solana, en revanche, est essentiellement une marchandise numérique. Cela vaut quelque chose parce que les gens lui ont attribué une valeur arbitraire. Et cette valeur peut changer rapidement, faisant de grands mouvements dans les deux sens.

Pour être juste, on pourrait faire valoir que Solana a au moins une valeur fondamentale directe. Comme l’explique son livre blanc, il manque un mécanisme de confiance pour le temps dans l’arène de la blockchain. Une telle vulnérabilité ouvre la porte à la manipulation et à d’autres menaces.

Grâce au protocole de preuve d’histoire de Solana, le temps est une autre variable soumise à un processus de vérification décentralisé et distribué. Pour faire court, la technologie sous-jacente de Solana pourrait rendre les réseaux blockchain beaucoup plus sécurisés.

Pourtant, le grand dilemme derrière cet utilitaire par ailleurs incroyable est qu’il dépend d’autres personnes pour se « soumettre » à un écosystème décentralisé, ce qui a toujours été un problème pour les cryptos.

Solana ne peut pas vous forcer à vous conformer

Bien que je soutiens généralement le cas des crypto-monnaies, je m’ennuie aussi de vanter les mêmes idées. À mon avis, la vie est beaucoup plus riche en sortant de la chambre d’écho. Heureusement, je suis tombé sur l’article perspicace de Jared A. Brock sur Bitcoin (CCC :BTC-USD) et cela m’a fait penser à l’ensemble du complexe blockchain.

En bref, Brock déclare que les crypto-monnaies sont devenues des schémas de Ponzi de la manière dont elles sont actuellement traitées par les masses. Non lié à des entreprises réelles, la seule façon pour quelqu’un de gagner de l’argent avec Bitcoin (ou Solana ou autre) est de trouver quelqu’un (une victime) à qui décharger vos avoirs.

Maintenant, Brock espère que Bitcoin – ou une alternative similaire – deviendra la monnaie d’Internet en raison de son modèle sans friction et sans confiance. Mais dans leur forme actuelle, il dit que les cryptos sont essentiellement des investissements frauduleux.

Bien que je ne sois pas prêt à aller aussi loin, je dirai ceci : Solana, comme pour toute autre crypto, nécessite notre participation et notre soumission à ses règles et protocoles.

Strictement dans ce sens, SOL n’est pas différent d’une monnaie fiduciaire souveraine. Par exemple, si un pays tente d’échanger des matières premières en utilisant des devises autres que le dollar américain, ce pays pourrait subir des répercussions. Au minimum, il peut encourir des sanctions. Au pire, elle pourrait se retrouver du mauvais côté du complexe militaro-industriel américain.

Heck, vous pouvez même envisager des hypothèses de niveau inférieur. Selon le Bureau of Engraving and Printing, la peine pour la fabrication de faux dollars est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans. Pour utiliser le langage de Brock, les monnaies fiduciaires sont des monnaies basées sur la violence. Si vous ne vous conformez pas, vous souffrirez.

Mais il n’y a pas de souffrance imposée, en soi, avec Solana ou tout autre crypto. C’est la beauté d’eux, mais aussi la raison pour laquelle ils ne peuvent pas coller.

Le catalyseur de la centralisation

Alors que les Américains tiennent le billet vert comme monnaie de réserve mondiale pour acquis, les citoyens d’autres parties du monde n’ont pas vraiment le sens du flou à ce sujet. Sans trop s’enliser, la critique courante est que le dollar impose une taxe injuste sur le reste du monde.

D’un point de vue géopolitique, je peux donc comprendre pourquoi le concept de crypto-monnaies décentralisées s’est répandu comme une traînée de poudre. Pour beaucoup de gens, c’est une façon de retourner l’oiseau à l’hégémonie américaine.

Le revers de ce récit est que les monnaies décentralisées n’ont pas de dents. En d’autres termes, si vous êtes riche de Solana, personne ne se souciera de vous faire kidnapper. Mais si vous êtes riche en dollars, le gouvernement américain s’en souciera très certainement. Vous seriez important de garder le système en marche.

En fin de compte, je pense que la plupart des gens apprécient davantage la sécurité des monnaies centralisées que les monnaies décentralisées. C’est comme le poids écrasant de la citoyenneté américaine. Bien sûr, l’IRS vous traquera pour toute l’éternité. Mais quand les choses baissent, la violence du dollar joue en votre faveur. Probablement, seule une minorité d’investisseurs sera en désaccord avec ce compromis, limitant ainsi le véritable potentiel du complexe cryptographique plus large.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.