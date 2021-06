Sansa Stark est de retour alors que Sophie Turner est à nouveau rousse pour la première fois depuis la fin de Game of Thrones

En plus de son mandat dans Game of Thrones et de son rôle de Jean Grey dans la franchise X-Men, Sophie Turner est également connue pour sa personnalité et son sens de l’humour. Le public s’est réjoui de la voir sortir de sa coquille, que ce soit son vin rouge soufflant, ou ses aventures avec son mari Joe Jonas.

On dirait que Sophie Turner a fait une pause dans Game of Thrones comme le reste d’entre nous après sa huitième et dernière saison sur HBO. Mais le monde de Westeros sera de retour sur le petit écran avant que nous le sachions, alors que le réseau avance avec une série préquelle sur les Targaryen. C’est donc le moment idéal pour Turner de revenir en tant que roux, tout en pouvant également profiter de la propriété emblématique en tant que membre du public pour la première fois.

Depuis qu’elle a terminé sa carrière en tant que Sansa dans Game of Thrones, Sophie Turner a été occupée par divers projets d’acteur. Son rôle de Jean Grey a été considérablement élargi dans Phénix sombre, qui a marqué la dernière entrée dans la franchise de longue date X-Men. Elle a également joué dans la série Quibi Survive et fait partie de la distribution principale des émissions à venir The Prince et The Staircase.

Les fans de Game of Thrones continueront d’attendre avec impatience des nouvelles officielles sur la prochaine série prequel. En attendant, consultez la liste des premières de l’été 2021 pour planifier votre prochaine montre de frénésie.