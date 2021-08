Sansera Engineering obtient le feu vert de SEBI pour son introduction en bourse ; émettre entièrement une offre de vente

L’introduction en bourse de Sansera Engineering a reçu l’approbation de SEBI.

Le régulateur des marchés des capitaux SEBI (Securities and Exchange Board of India) a donné son feu vert à l’introduction en bourse de Sansera Engineering. L’introduction en bourse du fabricant de composants automobiles sera entièrement une offre de vente par les actionnaires existants et ne consistera pas en une nouvelle émission d’actions. Les actionnaires et promoteurs existants de la société cherchent à vendre un total de 1,72 crore d’actions via l’introduction en bourse. Sansera Engineering avait déposé son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès de SEBI en juin de cette année. La société a reçu le feu vert du régulateur du marché vendredi dernier, a montré une mise à jour sur le site Web de SEBI.

L’OFS comprendra jusqu’à 86,35 actions lakh vendues par Client Ebene Ltd, jusqu’à 48,36 actions lakh par les employés de CVCIGP II EBene, jusqu’à 20,58 actions lakh par S Sekhar Vasan, et jusqu’à 5,71 actions lakh chacune par Unni Rajagopal K, FR Singhvi et D Devaraj. Étant entièrement un problème, Sansera Engineering ne recevra aucun fonds de l’introduction en bourse. Ce sera la deuxième tentative de Sansera Engineering d’entrer en bourse. Plus tôt, en août 2018, la société avait déposé des documents d’introduction en bourse auprès de SEBI et avait reçu l’autorisation de lancer l’émission publique. Cependant, il a décidé de ne pas aller de l’avant avec l’introduction en bourse.

Basé à Bangalore, Sansera Engineering est un fabricant intégré dirigé par l’ingénierie de composants complexes et critiques de précision dans les secteurs automobile et non automobile. Dans le segment automobile, Sansera Engineering fabrique une large gamme de composants et d’assemblages forgés et usinés avec précision qui sont essentiels pour le moteur, la transmission, la suspension, le freinage, le châssis et d’autres systèmes pour les deux-roues, les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux, Axis Securities dit dans une note. Dans le secteur non automobile, la société fabrique des composants de précision pour l’aérospatiale, le tout-terrain, l’agriculture et d’autres segments, y compris l’ingénierie et les biens d’équipement.

Selon le DRHP, la moitié de l’émission sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés, tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) pourront enchérir pour 15% de l’émission et les 35% restants seront disponibles pour les investisseurs de détail. La société pourrait rejoindre d’autres sociétés cotées telles que Endurance Technologies, Minda Industries, Sundram Fasteners, Suprajit Engineering, Bharat Forge, Motherson Sumi Systems et Mahindra CIE Automotive en bourse.

Sansera Engineering a vu son EBITDA passer de Rs 292 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 295 crore au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net a Rs 98 crore à 109,86 crore au cours de la même période. : ICICI Securities, IIFL Securities et Nomura Financial Advisory and Securities sont les principaux responsables de l’introduction en bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.