Sant Andreu et CE Manresa ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

18/04/2021 à 22:31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Narcís Sala et qui a fait face au Sant Andreu et à Manresa il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Sant Andreu est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à Castelldefels. Concernant l’équipe visiteuse, le CE Manresa n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le UE Vilassar de Mar. Avec ce score, l’équipe de Barcelone était en première position, tandis que le Manresa, quant à lui, est quatrième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Dans la seconde moitié, le Sant Andreu et le Manresa ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Roger Oui Bah et par le Manresa réprimandé Castanyer et Des églises.

Pour le moment, le Sant Andreu il obtient 35 points et le Manresa avec 31 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Sant Andreu est contre lui CP San Cristóbal, Pendant ce temps, il CE Manresa fera face au Grama.

Fiche techniqueSant Andreu:Arnau, Bah, Dominguez, Kilian, Carreón, Alberto Garcia, Roger, Gallego, Yaya Sidibe, Marcel Serramitja et Ton AlcoverCE Manresa:Marc Vito, Amantini, Cuello, Sánchez, Iglesias, Castanyer, Sureda, Nil Pradas, Izan Checa, Aleix Díaz et BaffoeStade:Narcís SalaButs:0-0