Sant Cugat vs BUC, finale catalane pour la promotion à l’Iberdrola Rugby League

09/04/2021 à 16:26 CEST

Miguel Centeno

Le rugby catalan a de la chance. Le prochain Dimanche à 12h, le CR Sant Cugat et le BUC seront les protagonistes de la Grande finale de la division d’honneur féminine “B”, qui se jouera au Baldiri Aleu à Sant Boi de Llobregat et qui décidera non seulement qui est le champion de la deuxième division, mais aussi qui obtient la promotion dans la catégorie la plus élevée.

Les deux équipes catalanes arrivent avec de bons sentiments après avoir surmonté les demi-finales respectives, dans lesquelles le Sant Cugat a battu le CR El Salvador par 17 à 10 après avoir joué pendant près d’une heure avec un joueur de moins et le BUC a attaqué Getxo par un écrasant 0 à 36.

Dans une ligue qui s’est déroulée en un peu plus de quatre mois (cela a commencé le 10 janvier), les filles de Vallés ont été les dominantes, comptant tous les duels pour les victoires sauf une, précisément celle qui les a affrontées avec le BUC dans l’avant-dernier travail. journée.

Les dirigeants de Vallesan auront à voir avec un BUC qui a terminé troisième de la phase régulière après avoir remporté cinq matchs et en avoir perdu deux, même si les statistiques seront de peu de valeur dans une rencontre qui devrait être très proche entre deux équipes qui se sont rencontrées au cours des dernières saisons lors de deux finales de la division d’honneur catalane, toutes deux avec un score favorable résultat pour les femmes de Barcelone.

La promotion d’une équipe catalane dans la Ligue Iberdrola aura lieu après une saison sans représentants, puisque l’INEF-Hospitalet a démissionné de la catégorie cette année 2021. En fait, il pourrait y avoir jusqu’à deux retours dans la catégorie la plus élevée, car non seulement le gagnant obtiendra une promotion directe, mais le perdant de la finale aura une chance de barrage contre l’avant-dernier classé de la Division d’honneur en un seul match.