Santa Ana bat Villaverde à domicile

21/06/2021 à 9h26 CEST

le Sainte Anne a obtenu les trois derniers points de la compétition après avoir battu le Villaverde 4-2 ce dimanche dans le Municipalité de Santa Ana. le Sainte Anne arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre L’Alamo par un score de 3-1 et a pour le moment connu une séquence de quatre défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Villaverde perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Complutense Alcala et était sur une séquence de six défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe madrilène est onzième, tandis que la Villaverde est dixième après la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Sainte Anne, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Martin quelques minutes après le début du duel, plus précisément à la minute 2. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux au moyen d’un but de Sauter à la 15e minute qui lui a laissé un 2-0 Sainte Anne. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe madrilène d’augmenter le score, qui a pris ses distances en faisant 3-0 grâce à un but de Blanc à la 33e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 3-0.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Villaverde, qui a réduit les différences grâce à un objectif de Adrien à la 60e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un but de Cher à la minute 63 pour établir le 3-2 en faveur de Villaverde. Mais plus tard, l’équipe locale a augmenté le score grâce au succès devant le but de Fernandez peu avant la fin, plus précisément en 86, mettant fin au match avec un résultat de 4-2 à la lumière.

Le technicien de la Sainte Anne, Luis Sauras, a donné son entrée sur le terrain à Buisson, Copain, Fernandez, Toni Villarreal Oui Lafuanifuani remplacement Martin, Sauter, lis, Le désir Oui Villada, tandis que de la part du Villaverde, Sergio Fernández remplacé Rodriguez, Camuesco, Traoré Oui Rome pour Garcia, Mince, Monténégro Oui Adrien.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Sauter Oui Villada) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu quatre cartes, spécifiquement Mince, Garcia, Traoré Oui Camuesco.

le Sainte Anne occupait la onzième place du classement avec 16 points après la dispute de ce dernier match, tandis que le Villaverde il a été placé en dixième position avec 23 points.

Fiche techniqueSainte Anne :Medina, Boveda (Mateos, min.46), Fer Bajo, Guirado, Martín (Mata, min.46), Isla, Duffort, Lee (Fernandez, min.54), Blanco, Desiré (Toni Villarreal, min.58) et Villada (Lafuanifuani, min.65)Villaverde :Damián Rascon, Caro, Berlangas, Angelo Tiago, Antonio, Garcia (Rodriguez, min.46), Sergi, Ralo (Camuesco, min.46), Adrian (Roma, min.85), Monténégro (Traoré, min.46) et Hirooka, KenStade:Municipalité de Santa AnaButs:Martín (1-0, min. 2), Boveda (2-0, min. 15), Blanco (3-0, min. 33), Adrian (3-1, min. 60), Caro (3-2, min. 63) et Fernandez (4-2, min. 86)