Santa Ana reçoit Villaverde

19/06/2021 à 11h30 CEST

le Sainte Anne jouera son douzième match de la deuxième phase de la troisième division contre Villaverde, qui débutera ce dimanche à 11h30 au Municipal de Santa Ana.

le Sainte Anne arrive au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre L’Alamo dans le match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des neuf matches disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à inscrire 16 buts pour et 69 contre.

Du côté des visiteurs, le Villaverde a subi une défaite contre le Complutense Alcala lors du dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Sainte Anne cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les 11 matchs joués par le Villaverde Dans la deuxième phase de la troisième division, il n’en a remporté aucun avec 25 buts pour et 49 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sainte Anne ils ont perdu quatre fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus de chances que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À l’extérieur de la maison, le Villaverde Il a été battu quatre fois et a fait match nul en cinq matchs disputés, des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Sainte Anne.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Sainte Anne, les chiffres montrent une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Villaverde. La dernière rencontre entre les Sainte Anne et le Villaverde Ce tournoi s’est joué en mars 2020 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que le Villaverde ils devancent l’équipe locale avec une avance de 10 points. L’équipe de Luis Sauras entre en jeu en onzième position et avec 13 points d’avance. Quant au rival, le Villaverde, est dixième au classement avec 23 points.