Santa Catalina Atlético ajoute trois points après avoir battu Ferriolense à domicile (4-1)

20/06/2021 à 9h05 CEST

le Santa Catalina a gagné 4-1 à Ferriolense ce samedi lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition avec une victoire. le Santa Catalina Athlétique est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre CD Gênes. Du côté de l’équipe visiteuse, le Ferriolense perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Binissalem. Avec ce marqueur, l’ensemble Palmesan est septième, tandis que le Ferriolense il est huitième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Santa Catalina Athlétique, qui a tiré le coup de canon sur le ils sont flo avec un objectif de Policier à la 27e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, qui a pris ses distances grâce au succès de Miguel à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

La seconde moitié du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Palmesan, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Vigne à la 53e minute. Mais plus tard, l’équipe de Palma a pris ses distances en mettant le 3-1 grâce à un but de Alorda à la 65e minute. Santa Catalina Athlétique, qui a augmenté le score grâce à un nouveau but de Miguel, réalisant ainsi un doublé à la 78e minute, concluant le duel sur le score final de 4-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Santa Catalina Athlétique a donné accès à Victor Oui Bauza pour Précieuse Osayande Oui Raul Villalonga, Pendant ce temps, il Ferriolense a donné accès à Alexandre Pons, Escoda, Rigo, Jupiter Oui Siles pour pôle, Mosquée, Bec, Roldan Oui Vigne.

L’arbitre a donné un carton jaune à Tomeu, Raul Villalonga, Jordi Oui Miguel par l’équipe locale déjà Suasi, Siles Oui Seck par l’équipe de Palma.

Avec ce résultat, le Santa Catalina il obtient 25 points et le Ferriolense avec 23 points.

Fiche techniqueSanta Catalina Athlétique :Lucho, Zak, Hermelo, Miguel, Tomeu, Alorda, Precious Osayande (Victor, min.58), Bobby, Oscar Vizcaino, Raul Villalonga (Bauza, min.58) et JordiFerriolense :Cano (Rigo, min.61), Juan Osorio, Mosquera (Escoda, min.46), Suasi, Roldan (Jove, min.61), Polo (Alejandro Pons, min.46), Castell, Seck, Parra (Siles, min.70), Alex et GomeraStade:ils sont floButs:Bobby (1-0, min. 27), Miguel (2-0, min. 36), Parra (2-1, min. 53), Alorda (3-1, min. 65) et Miguel (4-1, au moins 78)