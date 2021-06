Santa Catalina Atlético et Soller se partagent les points et font match nul 1-1

in

06/06/2021 à 23:39 CEST

le Santa Catalina et le Sóller a fait match nul lors du match qui s’est déroulé ce samedi dans le ils sont flo. le Santa Catalina Athlétique arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Cardassar par un score de 4-2 et en ce moment avait une séquence de trois défaites consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sóller il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Binissalem. Avec ce score, l’équipe de Palmesan est huitième à l’issue du duel, tandis que le Sóller est le premier.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Bestard. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables grâce à un but de Bauza proche de la conclusion, en 89. Finalement, le duel s’est terminé par un 1-1 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Santa Catalina qui sont entrés dans le jeu étaient Simon Vidal, Bauza Oui Raul Villalonga remplacement m, Policier Oui Jordi, tandis que les changements dans le Sóller Ils étaient D’hondt, Toni Huertas, Garcia, olive Oui Fran Adelino, qui est entré pour remplacer Marc, Guillé, faire habituellement, Enfant trouvé Oui Muñoz.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de sept cartes ont été présentées. Par le Santa Catalina l’arbitre sanctionné de jaune pour Policier, alors qu’il faisait partie de l’équipe Sollerico Martin, Alexis, Guillé, D’hondt Oui Marc et avec du rouge à Martin (2 jaunes).

En ce moment, le Santa Catalina il reste 22 points et le Sóller avec 40 points.

le Santa Catalina Athlétique affrontera le lendemain CD Gênes et le Sóller jouera contre lui Alcúdia.

Fiche techniqueAthlétisme Santa Catalina :Pepo, Miguel, Hermelo, Tomeu, Zak, Bobby (Bauza, min.64), Lluis Triay, Oscar Vizcaino, m (Simon Vidal, min.56), Jordi (Raul Villalonga, min.78) et VictorSoller :Antonio, Bestard, Martín, Soler (Garcia, min.73), Guille (Toni Huertas, min.61), Alex Latorre, Expósito (Oliva, min.85), Kike Echávarri, Marc (D’hondt, min.46) , Muñoz (Fran Adelino, min.85) et MoyaStade:ils sont floButs:Bestard (0-1, min. 43) et Bauza (1-1, min. 89)