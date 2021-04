Santa Fe prend un point de sa visite à un junior peu ambitieux

23/04/2021 à 06:21 CEST

. / Barranquilla

le Indépendant Santa Fe il a pris ce jeudi un point de sa visite à un peu ambitieux Junior de Barranquilla, avec lequel à égalité 1-1 dans le duel colombien de la première journée du groupe D de la Copa Libertadores. Au stade Metropolitano, les hôtes ont ouvert le score avec un but de l’ailier Fredy Hinestroza à la 30e et trois minutes plus tard, les visiteurs ont égalisé avec un penalty du milieu de terrain Kelvin Osorio. Le match a été très disputé au centre du terrain et les locaux ont tenté d’attaquer mais n’ont pas trouvé beaucoup de clarté chez Hinestroza, l’Argentin Fabián Sambueza et l’ailier Jhon Pajoy. La capitale, dont le centre Fainer Torijano et Jeisson Palacios semblaient concentrés, a tenté de faire des dégâts menés par le duo Kelvin Osorio-Jhon Arias, mais ils n’ont pas créé beaucoup de danger dans le but de l’Uruguayen Sebastián Viera.

Dans ce contexte, Junior a ouvert le score à la 30e minute lorsque Fabián Ángel a volé le ballon à Leonardo Pico et l’a passé à Hinestroza, qui a reçu, a couru et du bord de la zone a pris un tir bas très fort qui a vaincu la résistance de Leandro Castellanos. Cependant, la joie n’a pas duré longtemps pour ceux dirigés par Amaranto Perea, car le central Willer Ditta a abattu Arias dans la région puis, en 34, Osorio il a transformé le penalty en but pour le plus grand plaisir de l’entraîneur Harold Rivera.

En seconde période, le milieu de terrain Larry Vásquez et l’arrière gauche Gabriel Fuentes sont entrés dans le “ Tiburon ”, changeant momentanément le visage d’une équipe qui a commencé à attaquer davantage et a retrouvé, plus fréquemment, le buteur Miguel Borja, qui était sur le point de marquer avec un tir croisé à la 47e minute. Malgré cette impulsion initiale, Santa Fe est revenu dans le jeu, en grande partie grâce à l’entrée de Jhon Velásquez, et a commencé à blesser les hôtes au sol, surtout sur les ailes, bien que dans la dernière phase d’attaque il était imprécis.

L’élan de Santa Fe a été épuisé à la 71e minute lorsque, pour un double avertissement, il a été expulsé arrière droit Carlos Arboleda Et que le Junior a essayé de profiter, qui à ce moment-là avait déjà le Vénézuélien Luis ‘Cariaco’ González sur le terrain comme lettre créative. C’est ainsi que sont arrivés les meilleurs arrivants d’un Junior qui, seulement après l’expulsion d’Arboleda de Santa Fe, était sur le point de remettre le score en sa faveur, ce qu’il n’a finalement pas réussi.

Avant de revenir jouer pour la Copa Libertadores, le «Tiburon» et le «Cardenal» se retrouveront ce dimanche au Metropolitan Stadium pour le match aller des quarts de finale du championnat colombien. Puis, mercredi prochain, Santa Fe accueillera Fluminense au stade El Campín de Bogotá, tandis que Junior visitera River Plate à Buenos Aires.