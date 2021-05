Santa Marta reçoit La Granja le huitième jour

21/05/2021 à 16:31 CEST

le Samedi prochain à 16h30 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Santa Marta déjà La ferme dans le Municipal Alfonso San Casto.

le Santa Marta affronte avec un esprit renforcé le match de la huitième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 0-2, le premier contre le Real Burgos CF en tant que visiteur et le second contre Cebrerena à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des sept matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division et ajoutent un chiffre de 24 buts concédés à 20 en faveur.

Du côté des visiteurs, La ferme a remporté la victoire contre le Peñaranda Bracamonte lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec autant de Gabriel, le Oui Velasco, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Santa Marta. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec 31 buts en faveur et 34 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Santa Marta a gagné deux fois et perdu une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent sembler encourageants pour La ferme, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Municipal Alfonso San Casto. Dans le rôle de visiteur, La ferme ils ont été vaincus à une occasion lors de leurs deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipal Alfonso San Casto, en fait, les chiffres montrent une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de la Santa Marta. La dernière fois qu’ils ont joué au Santa Marta Oui La ferme dans cette compétition c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un 3-0 favorable à la Santa Marta.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Santa Marta ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de deux points. le équipe de Sergio Hernandez il se classe troisième avec 33 points sur son tableau de bord. Quant au rival, La ferme, est en sixième position avec 31 points.