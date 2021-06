Santa rsula remporte la victoire après avoir battu l’Union Viera 5-0

in

06/06/2021 à 23:58 CEST

le Sainte Ursule a gagné 5-0 à Union Viera ce dimanche lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition avec une victoire. le Sainte Ursule voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Lanzarote par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union Viera perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Buzanada et cumule cinq défaites consécutives dans la compétition. Avec ce score, l’équipe de Santaursulero est troisième, tandis que le Union Viera Il est sixième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a débuté à la Domaine municipal Argelio Tabares avec un peu de Chus à la minute 10. L’équipe de Santaursulero a marqué à nouveau, en se distanciant grâce au but de pénalité maximum de González près de la conclusion, à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-0.

La deuxième partie du jeu a commencé en face à face pour lui Sainte Ursule, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de Stefano à la 52e minute. L’équipe locale s’est jointe à la 68e minute grâce à un but de Pierre. Après une nouvelle pièce, le score du Sainte Ursule, qui a pris ses distances en portant le score à 5-0 grâce à un but de Saül à 70 minutes, terminant le match avec un score de 5-0 à la lumière.

Avec ce résultat, le Sainte Ursule il reste 39 points et le Union Viera avec 26 points.

Fiche techniqueSainte Ursule :Juanje, Garcia, Carrión, Gonzalez, Vitolo, Stefano, Pedro, Semidán, Reyes, Niebla et ChusUnion Viera :Johny, Adrián Arocha, Adrián Sánchez, Elvis, Mario, Joel Zamora, Kevin Mendoza, Ishi, Naranjo, Dani Zizu et Cristian BarriosStade:Domaine municipal Argelio TabaresButs:Chus (1-0, min. 10), Gonzalez (2-0, min. 45), Stefano (3-0, min. 52), Pedro (4-0, min. 68) et Saúl (5-0, au moins 70)