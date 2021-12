Santa shambles laisse les enfants en larmes – « Avait sa barbe autour du cou » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les enfants espéraient rencontrer le vrai Père Noël lors de l’événement qui a eu lieu à l’hôtel de ville de Northallerton. Cependant, après avoir réalisé que l’homme n’était clairement pas le Père Noël, les enfants et les parents ont été bouleversés par la « pagaille » qui a eu lieu.

Certains enfants n’ont pas pu le rencontrer en raison de la précipitation et du manque d’organisation de l’événement.

Après avoir été organisé par le conseil, l’événement a suscité un certain nombre de plaintes – certains affirmant que l’homme avait la barbe sous le menton à certains endroits.

Pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné, une revue et un sondage en ligne seront mis en place pour « déterminer où des améliorations peuvent être apportées pour l’avenir ».

Un parent qui a emmené son enfant à l’événement a décrit l’événement comme une « pagaille totale ».

Ils ont déclaré à YorkshireLive : « Les principaux problèmes étaient que le Père Noël est arrivé à 18h05 avec le reste du trafic sans avertissement auparavant.

« La plupart des gens n’étaient même pas arrivés à ce stade.

« Mon petit garçon était en balade à ce moment-là et il l’a raté. »

« La High Street a été maintenue ouverte pendant l’événement, malgré les travaux de régénération en cours de Town Square, ce qui signifiait qu’il y avait moins d’espace pour les familles pour manœuvrer. »

La femme a ajouté : « Il y avait des gens qui essayaient d’esquiver la circulation avec leurs petits dans le noir.

« Le Père Noël est alors apparu aux portes de la mairie et un énorme groupe de personnes poussait et se bousculait pour se rendre au front – il n’y avait absolument aucune organisation du tout.

Une porte-parole du conseil a déclaré: « Le conseil municipal de Northallerton tient à remercier tous ceux qui ont assisté à l’événement du vendredi festif.

« Il y avait une atmosphère animée sur High Street, en raison de la très forte fréquentation, avec plus de 500 enfants recevant des cadeaux du Père Noël et des commerces High Street bénéficiant d’une coutume supplémentaire lors de l’ouverture tardive.

« Malgré les perturbations causées par la régénération en cours de Town Square entreprise par le conseil de district de Hambleton et le conseil du comté de North Yorkshire et la poursuite de la pandémie de COVID-19, le conseil municipal et d’autres parties prenantes ont décidé de poursuivre l’événement en vue d’y contribuer positivement. à l’esprit communautaire et à l’économie de la ville.

« Nous avons eu des discussions détaillées avec des représentants du groupe consultatif de sécurité multi-agences Hambletons au préalable et avons été informés que la fermeture de High Street n’était pas nécessaire.

« Cependant, les restrictions d’espace autour de l’hôtel de ville, causées par les travaux de reconstruction de la place de la ville, signifiaient qu’il y avait plus de monde la nuit que prévu.

« Tous ceux qui voulaient rencontrer le Père Noël ont pu le faire.

« Néanmoins, nous reconnaissons que certains commentaires négatifs ont été publiés sur les réseaux sociaux et, comme toujours après les événements, nous entreprendrons un examen approfondi pour déterminer où des améliorations peuvent être apportées pour l’avenir, y compris un sondage en ligne du public sur la soirée. »

Reportage supplémentaire par Charles Gray.