Santa Susanna accueille la coupe du monde de pétanque

13/11/2021

Le à 19:21 CET

Santa Susanna, la commune du Maresme reconnu pour son grand engagement dans le tourisme sportif et l’organisation de grands événements compétitifs, Il accueille à partir de ce vendredi jusqu’au 21 novembre, le championnat du monde de pétanque.

Une semaine après avoir accueilli la Bodybuilding & Fitness World Cup et le congrès mondial de l’IFBB avec la participation de 199 délégations et près de 3000 athlètes, Santa Susanna démontre une nouvelle fois sa grande capacité d’organisation en accueillant les 400 meilleurs joueurs de pétanque du monde représentant 70 pays. Cette Coupe du monde est aussi historique puisque pour la première fois les trois catégories de ce sport (triples hommes seniors, triples femmes seniors et triples jeunes) s’affronteront simultanément dans le même championnat et dans le même pays.

Une image de la tente située à Torrentó de Can Gelat de Santa Susanna

| PCF

La pétanque est un sport qui attire de plus en plus de jeunesIl suffit de voir à quel âge ils remportent les championnats nationaux et internationaux et surtout à égalité puisque les hommes comme les femmes le pratiquent.

En pleine croissance, la pétanque est présente sur les cinq continents, notamment dans les pays européens comme la France ou la Suisse et en Asie, comme la Thaïlande.. L’Espagne fait partie des grandes puissances du monde, avec de nombreux champions internationaux, étant la Catalogne la grande référence à la fois en nombre de clubs et de licences. Santa Susanna accueille ce week-end, et le prochain, les relais de Lausanne (Suisse) et Ayutthaya (Thaïlande) qui avaient dû suspendre leurs championnats à cause de la pandémie.

L’équipe espagnole masculine de pétanque

| PCF

L’un des grands attraits de cette Coupe du Monde est qu’elle est suivie en direct via la chaîne LaLigaSports, Bien que tous les amateurs de pétanque puissent assister à la Coupe du monde en personne au Torrentó de Can Gelat à Sant Susanna.