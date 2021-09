Santalahti promet d’utiliser le “plan du champion” pour vaincre Ismail Naurdiev au BRAVE CF 54

Turku, Finlande – Olli Santalahti sait qu’il a un combat devant lui au BRAVE CF 54. Alors que le combattant numéro un d’Europe nordique se prépare pour le plus grand combat de sa carrière, son respect pour son adversaire Ismail Naurdiev ne l’empêchera pas d’aller son objectif de devenir le champion des super poids welters.

“The Amazing”, cependant, sera inspiré par le roi actuel de 175 livres, qui a repoussé le coup de Naurdiev en route vers un TKO au deuxième tour au BRAVE CF 50.

Pour Santalahti, imiter la performance de Jarrah Al-Silawi sera la clé pour lui dans la poursuite de sa deuxième victoire promotionnelle en autant de départs.

“Je sais ce que Jarrah a fait à Ismail Naurdiev et je pourrais finir par faire la même chose.” Ismail est vraiment doué pour les coups de tête, mais je suis plus que prêt pour ça. Je suis moi-même plus un combattant de MMA, ma force réside dans le corps à corps et les éliminations. Quand le combat touche le sol, peu importe que je sois debout ou pas, je serai toujours le meilleur combattant, et c’est ce que je veux montrer le 25 septembre”, a-t-il déclaré.

Olli est impatient de montrer un nouvel ensemble de compétences, mais maintient que son pain et son beurre sont et seront toujours son combat, ce qui lui a valu une victoire durement gagnée contre Georges Eid lors de ses débuts au BRAVE CF. Et Santalahti espère qu’il surpassera Naurdiev pour un tir au titre contre Jarrah Al-Silawi.

« Tout le monde sait que je suis un combattant. Ils veulent me frapper au stand-up, ils veulent me blesser avec leurs coups, il n’y a rien de nouveau là-dedans, mais mon jeu au sol est au niveau des meilleurs”, a-t-il ajouté.

Santalahti revient à l’action lors du premier voyage des BRAVE Combat Federations en Pologne. BRAVE CF 54 se déroule en association avec le Galana Exclusive Championship et se déroule à Konin le 25 septembre.

Dans l’événement principal de la soirée, Amin Ayoub tentera de devenir le premier champion du monde des poids légers des BRAVE CF à défendre son titre lorsqu’il rencontrera son grand rival Ahmed Amir.