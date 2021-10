Santamaria et Ninomiya font leurs adieux au tournoi WTA 1000 d’Indian Wells

18/10/2021

joueurs japonais Shuko Aoyama et Ena Shibahara, le numéro 6 de la WTA et le numéro 7 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 7 (7) -6 (2) dans une heure et vingt-cinq minutes au joueur de tennis américain Sabrina Santamaria, numéro 56 de la WTA et la joueuse de tennis japonaise Makoto ninomiya, numéro 46 de la WTA en quarts de finale du tournoi WTA 1000 en Biens indiens. Avec ce résultat, Aoyama et Shibahara se qualifient pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 à Biens indiens.

Les statistiques sur le match montrent qu’Aoyama et Shibahara, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, tandis que la paire perdante l’a fait une fois. De même, Aoyama et Shibahara ont obtenu un premier service de 80%, réussissant à remporter 70% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 80% et ont remporté 51% des points de service. Enfin, au niveau des fautes, les joueurs qualifiés ont commis 5 doubles fautes et les joueurs éliminés ont commis 5 doubles fautes.

Aoyama et Shibahara se rencontreront en demi-finale avec Su Wei Hsieh et Élise Mertens jeudi prochain à partir de 22h00 heure espagnole sur la piste numéro 2.

Ce championnat se déroule en Biens indiens du 6 au 17 octobre sur court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent à cette compétition.