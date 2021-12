Santana était la grande pionnière du tennis espagnol

12/11/2021

Manolo Santana, décédé ce samedi à Marbella à l’âge de 83 ans, était le grand pionnier du tennis en Espagne, puisqu’en 1961 il est devenu le premier à remporter un tournoi du Grand Chelem, plus précisément Roland Garros.

Santana est née dans le quartier madrilène de Vallecas le 10 mai 1938. Issu d’une famille modeste, à l’âge de 12 ans, il commence à travailler au club Velázquez comme ramasseur de balles.

En 1954, son père est décédé, qui a été emprisonné pour des raisons politiques pendant le régime franquiste, et la famille Romero Girón le prit sous leur protection. Il a emménagé avec eux et est passé de ramasseur de balles à membre du club.

En 1955, coïncidant avec la fin de ses études secondaires, il remporte le Championnat d’Espagne junior, qu’il revalide l’année suivante. Toujours en 1956, il a reçu la Coupe de tennis du Real Madrid et a participé pour la première fois à l’équipe espagnole qui a remporté la Coupe Galea, un trophée qu’ils ont revalidé consécutivement en 1957 et 1958 en équipe avec Andrés Gimeno et José Luis Arilla.

En 1958, il a remporté le championnat d’Espagne absolu et fait partie de la Équipe espagnole de Coupe Davis.

Deux ans plus tard, en 1960, il accomplit son service militaire dans l’arme de l’Aviation, et l’année suivante, il remporte le tournoi de Roland Garros, le premier de ses trois ‘Grand Chelem’ individuels et le premier espagnol à conquérir un tournoi de cette catégorie, en battant en finale l’Italien Nicola Pietrangeli (4-6, 6-1, 3-6, 6-0 et 6-2), qui avait remporté le titre en 1959 et 1960.

Trois ans plus tard, en 1964, il obtient à nouveau ce titre, également contre Pietrangeli (6-3, 6-1, 4-6 et 7-5). Il remporte également le double de ce tournoi à Paris en 1963, en s’associant à Roy Emerson.

En 1965, il était le vainqueur de la zone européenne de Coupe Davis et est venu jouer dans le concours final pour le célèbre saladier, s’inclinant 4-1 face aux Australiens, avec le point de Santana contre Roy Emerson.

Lors de leur deuxième finale de Coupe Davis, en 1967, les Espagnols se sont repliés sur les Australiens et à nouveau Santana a ajouté le seul point espagnol, cette fois en battant Newcombe. Son troisième Grand Chelem était le US Open 1965, à Forest Hill, après avoir battu Cliff Drysdale en finale, 6-2, 7-9, 7-5 et 6-1.

Le 1er juillet 1966, il remporte la seule finale qu’il réussit à disputer dans le prestigieux tournoi de Wimbledon, dans lequel il a battu Dennis Ralston, 6-4, 11-9 et 6-4. Dans l’herbe de Londres, il avait déjà averti lorsqu’en 1962 il atteignit le quatrième tour, contre Rod Laver, et en 1963, lorsqu’il atteignit les demi-finales. Ce record enviable des années 1965 et 1966 en fait la raquette la plus recherchée du moment.

Depuis les Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, où le tennis était un sport d’exhibition, Santana a remporté deux médailles d’or, en simple il a remporté son compatriote Manuel Orantes et en double, jumelé à Arilla, ils ont battu Orantes et Juan Gisbert.

Retrait

Entre 1958 et 1970, Santana a joué un total de 119 matchs de Coupe Davis, dont il a remporté 91. Il revient dans l’équipe de Turin, en 1973, et fait ses adieux à cette compétition, étant le troisième en nombre de matches joués, derrière l’Italien Nicola Pietrangeli et le Roumain Ilie Nastase, avec 120 matchs en 46 manches, dont 92 triomphes. .

Progressivement à partir du début des années soixante-dix, il quitte les pistes pour finalement disputer des tournois aux États-Unis. Peu de temps après, il a commencé sa carrière comme entraîneur aux États-Unis et en Roumanie, et sporadiquement en 1980, il est revenu jouer.

En février 1981, il signe un contrat en tant que capitaine de la Coupe Davis, puisqu’il a joué jusqu’à son départ en décembre 1985, sous la pression des joueurs et des entraîneurs. Son poste vacant a été pourvu par Manuel Orantes. A ce stade, les joueurs de tennis espagnols étaient dans la deuxième division de Davis.

En 1983, il a repris le Puente Romano Tennis Club, à Marbella (Malaga), la ville où il a vécu et où il est décédé ce samedi.

Ce club a été rebaptisé « Manolo Santana » et il a organisé sous sa direction et avec son nom des tournois annuels auxquels ont participé des personnalités de premier plan. En août 1998, il quitte la direction du club alors que les relations professionnelles se dégradent. avec la direction de l’hôtel et du club. Depuis 1997, il possède et dirige le « Manolo Santana Racquets Club » à Marbella.

Il était présentateur sportif pour Canal Plus lors du tournoi de Wimbledon en 1995., où Arantxa Sánchez Vicario a perdu la finale contre Steffi Graf. Quelques jours plus tard, le 14 juillet 1995, il est à nouveau élu à la tête de l’équipe espagnole de Coupe Davis, remplaçant Juan Bautista Avendaño, signant quelques jours plus tard un engagement de deux ans, jusqu’à fin 1997, avec une rémunération fixe convenue.

Capitaine de la Coupe Davis

En septembre 1996, il ramène l’Espagne dans le groupe mondial en battant le Danemark, à Tarragone, et en avril de l’année suivante, ils ont atteint les quarts de finale contre l’Italie. Malgré la défaite, la Fédération lui a proposé de le maintenir dans le capitanat jusqu’en 2000, mais avec un jeton plus petit, et en novembre 1997, ses collègues à la tête des équipes du Groupe mondial de Davis l’ont choisi pour recevoir le prix du « Fair-play ». FIT au meilleur capitaine de la compétition.

En septembre 1999, ils ont réussi à rester dans le groupe mondial en battant les Néo-Zélandais à domicile (5-0), malgré le fait que un groupe de joueurs importants (Corretja, Costa, Moyá, Martín ou Ferrero) a décliné l’offre de Santana de jouer le match nul. La famille de Santana a caché la mort de sa mère au capitaine et a appris la nouvelle à leur retour de Nouvelle-Zélande.

La relation critique entre le capitaine et les joueurs a conduit le président Agustín Pujol à le limoger le 18 octobre 1999. à la tête de l’équipe de Coupe Davis et remplacé par le conglomérat d’entraîneurs des premières raquettes espagnoles, José Perlas-entraîneur de Carlos Moyá-, Javier Duarte-entraîneur d’Alex Corretja-, Jordi Vilaró-entraîneur de Félix Mantilla- et Juan Bautista Avendaño – directeur technique de la CAR de Sant Cugat.

Quelques jours après son élection, le 1er février 2001, le nouveau président de la Fédération de Madrid Pedro Muñoz a demandé à Santana de collaborer à son projet, et en juin de la même année, au nom de la société Rolwil, spécialisée dans l’organisation d’activités sportives, commence à conseiller le Club de Campo Villa de Madrid dans l’organisation de tournois et la formation de joueurs, grâce à un accord signé avec le Conseil municipal de la capitale.

Était propriétaire et directeur depuis 1997 du Manolo Santana Raquets Tennis Club de Marbella (Málaga), ainsi que conseiller du Manolo Santana Sport Center de Boadilla del Monte (Madrid), propriété de son ami Paco Santos.

Maîtres du tennis madrilène

En 2002, il a été chargé de diriger la Madrid Tennis Masters Series, dont la première édition a eu lieu en octobre de la même année et à laquelle participent chaque année les meilleures raquettes du monde. Ce tournoi, juste derrière dans la catégorie des quatre du Grand Chelem, a fait un bond dans son édition 2009 alors qu’il comptait une équipe masculine et féminine et Il est devenu connu sous le nom de Masters 1000 et le nom de Mutua Madrid Open. Depuis l’année dernière, il a lieu à la Caja Mágica, où la piste principale porte son nom.

Le 30 novembre 2017, le nomination de Feliciano López au poste de directeur adjoint du tournoi de Madrid, qui lui a succédé après avoir pris en charge l’édition 2018. Depuis, il était président d’honneur de ce Masters 1000 espagnol. Auparavant, en 2018, la Mutua Charity Manolo Santana avait eu lieu.

Le 24 avril 2021, il assiste à un hommage à Barcelone lors du Godó, qui aurait dû être célébré un an plus tôt mais a été reporté en raison de la pandémie, à l’occasion du 50e anniversaire de sa victoire dans ce tournoi en 1970. Il a été aperçu avec un détérioration des problèmes physiques et de marche.

Depuis octobre 2008, il était membre du Conseil des notables du sport espagnol et depuis avril 2009 du Comité olympique espagnol (COE), à titre individuel, où il a été élu sur la volonté expresse de son président, Alejandro Blanco.

Remerciements

Ses succès sur et hors des pistes ont également reçu autres reconnaissances comme la Médaille d’Or du Mérite Sportif (1965), la Grande Croix d’Isabelle la Catholique (1966), la Médaille d’Or de la Villa de Madrid (1970), la Médaille du Mérite Sportif de la Mairie de Madrid (1996), la Gran Cruz al Mérito Deportivo (2000), la « Raquette d’or » 2008 du tournoi de Rome, la Gran Cruz del Dos de Mayo de la Communauté de Madrid (2008), le Prix Francisco Fernández Ochoa 2010 des Prix Nationaux du Sport, qui récompense la trajectoire, ou le Prix FIT Philippe Chatrier (2020).

En 1984, il a été intronisé au Newpor Tennis Hall of Fame.t, deuxième espagnol après Manuel Alonso en 1977; en décembre 2004, il a reçu le FIT Excellence Award et en juillet 2005, il a été nommé membre du « Club de Leyendas del Tenis Español », dont les membres sont les ambassadeurs du tennis espagnol.

En mars 2004, il a présenté ses mémoires ‘A Lucky Guy’.

Il était marié en quatrième noces depuis juillet 2013 avec le colombien Claudia Rodriguez, avec qui il avait eu une relation pendant 5 ans auparavant. Son premier mariage en septembre 1962 était de Fernanda dopeso, dont il divorce en 1980, de cette union naissent trois enfants : Manuel, Beatriz (actrice) et Borja. Puis il a eu une relation avec l’hôtesse de l’air Barbara Oltra Barbara est née. En février 1983, il se remarie, cette fois avec le journaliste Mila Ximénez de Cisneros, avec qui il a eu une autre fille, Alba, dont il a divorcé en février 1987. En mars 1990, il a épousé le mannequin suédois Otti Glanzielus, dont il s’est séparé en décembre 2008.