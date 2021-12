Santander, récompensée comme la meilleure banque d’Amérique par le magazine ‘The Banker’

01/12/2021 à 18:23 CET

Banco Santander a été choisi comme meilleure banque en Amérique (Amérique du Nord et du Sud), Argentine, Brésil, Chili et aussi au Portugal par le magazine ‘The Banker’.

La publication a reconnu l’« engagement permanent » de la banque dans la région latino-américaine, où il a construit « un réseau solide et rentable du Mexique au Chili ou à l’Argentine ».

De même, « The Banker » a mis en évidence les différentes initiatives qui sous-tendent l’engagement de Santander à faire progresser l’inclusion financière et à combler l’écart de numérisation actuel entre l’Europe et l’Amérique latine, avec des solutions telles que la plateforme d’inclusion financière Superdigital.

La filiale chilienne du groupe a atteint une année historique dans l’acquisition de clients et en Argentine la banque digitale Openbank continue de faire avancer ses plans de lancement. En outre, le magazine a mis en évidence Getnet, l’activité de paiement ou d’acquisition de commerçants de la banque, qui a été initialement lancée au Brésil et opère déjà dans toute l’Amérique latine et l’Europe.

« Le banquier » aussi a reconnu le rôle de Santander en tant qu’entité de financement pour les projets d’énergie renouvelable en Amérique.

Le PDG de Banco Santander, José Antonio Allvarez, a célébré que les équipes en Amérique ont été reconnues avec ce prix « après une année de résultats solides et d’amélioration de l’efficacité ».

« Nous continuerons à travailler chaque jour pour renforcer notre entreprise et aider les personnes et les entreprises à progresser. Nous voyons des opportunités de croissance importantes dans notre entreprise en Amérique. Nous nous concentrons sur l’augmentation de la collaboration entre les pays pour mieux servir nos clients et rendre possible les flux commerciaux entre les marchés, et aussi nous profitons de la technologie pour augmenter notre clientèle« , a souligné.