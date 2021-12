Santander rejoint Ferrari en tant que sponsor dans le cadre d’un accord pluriannuel · .

L’ancien sponsor Ferrari Santander est de retour dans l’équipe dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel à partir de la saison 2022 de F1.

La banque espagnole avait auparavant sponsorisé l’équipe entre 2010 et 2017. Elle reviendra comme l’une des tenues « partenaires premium », ajoutant son logo sur les voitures, les combinaisons de course et les casquettes de l’équipe.

Santander a rejoint Ferrari lorsque Fernando Alonso est arrivé dans l’équipe en 2010. L’équipe a embauché un autre pilote espagnol, Carlos Sainz Jnr, pour la campagne 2021. La banque a déclaré que le nouveau partenariat impliquerait de soutenir Ferrari dans ses efforts pour devenir neutre en carbone d’ici 2030.

« C’est un honneur de faire à nouveau équipe avec une institution financière mondiale comme Santander, qui s’est engagée dans une banque responsable et a fait preuve de leadership dans le financement des énergies renouvelables et les services de conseil ESG (environnement, social et gouvernance) dans le monde entier », a déclaré le président de Ferrari. John Elkann.

« Nous sommes impatients de nous associer à eux pour atteindre notre objectif clé de devenir neutres en carbone d’ici 2030. Nous pensons que la Formule 1 avec ses innovations et ses développements technologiques profitera à notre industrie et, en fin de compte, à la société dans son ensemble. »

L’avenir du soutien de Ferrari par le sponsor à long terme Philip Morris International, le fabricant de cigarettes Marlboro derrière la marque « Mission Winnow », n’est pas clair. L’accord expire à la fin de la saison et le titre « Mission Winnow » était absent du nom de l’équipe dans la liste officielle des engagés de la FIA pour l’année prochaine lorsqu’il a été publié plus tôt ce mois-ci.

