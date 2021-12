Santander revient chez Ferrari

21/12/2021 à 12h30 CET

Banco Santander a annoncé une nouvelle alliance qui en fait un sponsor officiel de la Scuderia Ferrari. L’entité aura une présence pertinente dans la voiture, le kit de course et la casquette de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Dans le cadre de l’accord, Santander rejoindra les plans de Maranello pour être neutre en carbone en 2030.

Santander revient en Formule 1, qu’il est arrivé par Fernando Alonso et a quitté à la fin de la saison 2017. La banque a accompagné Alonso entre 2007 et 2014 et a maintenu sa présence pendant encore trois ans malgré le départ de l’Asturien de Maranello. Désormais, la présence de Sainz dans l’équipe italienne et la nouvelle étape que la Formule 1 ouvre en 2022, avec un changement de réglementation et un avenir axé sur la durabilité, ont motivé le retour au «grand cirque» en tant que sponsor de Ferrari.

La Formule 1 est l’un des sports avec le plus grand nombre d’adeptes au monde. Tiene una audiencia acumulada de 1.500 millones en 2021, según Nielsen, de los que cerca de la mitad está en los mercados del banco en Europa (España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, entre otros) y América (Brasil, México, États Unis). Pour 2022, 23 Grands Prix ont été confirmés et plusieurs auront lieu sur les principaux marchés de Santander. La F1 a annoncé son objectif d’être une compétition à zéro émission nette d’ici 2030.

Ana Botín, présidente de Banco Santander: « Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Ferrari et de les accompagner dans leur transition verte. Santander s’engage dans la lutte contre le changement climatique et, en tant que premier financier automobile en Europe, nous voulons contribuer à rendre l’industrie automobile durable. alliance avec Ferrari va accélérer le développement des deux sociétés dans ce domaine & rdquor ;.

À nouveau ensemble! ?? Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir de la saison prochaine, @bancosantander sera de retour avec nous en tant que Partenaire Premium de l’équipe. Nous ne pouvons pas attendre ! https://t.co/wmou3eeVn6#essereFerrari pic.twitter.com/ea2iHRHm2F – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 décembre 2021

John Elkann, président de Ferrari: « C’est un honneur d’avoir comme partenaire un leader financier mondial tel que Banco Santander, qui se distingue également par sa banque responsable, son leadership mondial dans le financement des énergies renouvelables et le conseil sur les projets ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise) . . . Nous vous remercions pour votre soutien dans la réalisation de notre objectif prioritaire d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Les grandes innovations et avancées technologiques de la F1 sont présentes dans toute l’industrie, au profit de la société dans son ensemble & rdquor ;.