Binance

Santander UK rejoint d’autres banques pour bloquer les paiements à Binance en raison de l’avertissement de la FCA et pour assurer la sécurité de ses clients

L’unité britannique du géant bancaire espagnol a également déclaré avoir constaté “une forte augmentation du nombre de clients britanniques victimes de fraude par crypto-monnaie”.

Santander UK est la dernière banque à bloquer les paiements au principal échange de crypto-monnaie Binance au milieu de la répression mondiale, qui inclut désormais également la Pologne, où l’Autorité polonaise de surveillance financière a mis en garde contre l’utilisation de la plate-forme citant la déclaration de la FCA.

Tout comme Barclays, dit Santander UK, cette décision a été prise pour protéger les fonds de ses clients.

“Garder nos clients en sécurité est une priorité absolue, nous avons donc décidé d’empêcher les paiements à Binance suite à l’avertissement de la FCA (Financial Conduct Authority) aux consommateurs”, a tweeté la page d’assistance de l’unité britannique du géant bancaire espagnol.

Santander UK a en outre déclaré qu’il avait constaté “une forte augmentation” de ses clients britanniques, devenant victime d’une fraude cryptographique ces derniers mois.

Selon la FCA, environ 2,3 millions de personnes au Royaume-Uni détiennent des crypto-monnaies. Pendant ce temps, une étude de la société de finance comportementale Oxford Risk a révélé qu’un client britannique sur cinq ne sait en fait pas ce qu’il fait bien qu’il possède des actifs cryptographiques.

Cette décision intervient après que le régulateur britannique FCA a interdit à Binance Markets Limited (BM), une entité distincte de Binance basée au Royaume-Uni, d’opérer dans le pays, affirmant que la société n’était pas autorisée à le faire.

L’interdiction, cependant, était limitée à BML et n’a pas affecté Binance. Pourtant, depuis lors, les clients britanniques de Binance sont confrontés à des problèmes de dépôts et de retraits, les banques suspendant les transferts vers l’échange cryptographique, citant l’avertissement de la FCA.

“Nous sommes déçus que Santander semble avoir pris des mesures unilatérales sur la base de ce qui semble être une compréhension inexacte des événements”, a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, Barclays a interdit les paiements par carte de débit ou de crédit à Binance jusqu’à nouvel ordre, après une interdiction similaire de la Lloyds Bank. Le prêteur NatWest a également abaissé la limite quotidienne des transferts vers les échanges cryptographiques en raison d’un “niveau élevé d’arnaques aux investissements en crypto-monnaie”.

« Lorsqu’une banque interdit, refuse des transactions dans une région… en général, elles le font toutes. Appelez cela un réseau lié d’entreprises. Appelez ça un cartel. C’est ce que c’est », a commenté @IamNomad, passionné de crypto et teneur de marché.

De plus, Binance a lui-même temporairement suspendu les dépôts des clients via l’espace unique de paiement en euros (SEPA), qui permet aux clients d’envoyer des euros dans 36 pays en raison d'”événements indépendants de notre volonté”.

Contrairement aux banques du Royaume-Uni, Bank of America a lancé des efforts de recherche sur les crypto-monnaies, qualifiant le secteur de “l’un des écosystèmes technologiques émergents à la croissance la plus rapide”.

“Nous sommes particulièrement bien placés pour fournir un leadership éclairé en raison de notre solide analyse de la recherche dans le secteur, de notre plate-forme de paiement mondiale leader sur le marché et de notre expertise en matière de blockchain”, a écrit Candace Browning, responsable de la recherche mondiale de la banque, dans une note à ses collègues.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.