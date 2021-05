Santanyi reçoit SD Portmany dans son fief

07/05/2021 à 16:31 CEST

Samedi prochain à 16h30 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Santanyi Pourtant le SD Portmany dans le Municipale de Santanyí.

le Santanyi arrive au quatrième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le championnat après avoir fait match nul 0-0 contre le Collerense dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des trois matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 26 buts pour et 13 contre.

De son côté, le SD Portmany a récolté une égalité à un contre le Sant Rafel, ajoutant un point lors du dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Santanyi. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun avec un solde de 33 buts en faveur et 32 ​​contre.

En référence à la performance locale, le Santanyi a réussi à gagner dans leur seul duel joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. En dehors de la maison, le SD Portmany n’a pas réussi à gagner à leur seul rendez-vous loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale de Santanyí, en fait, les chiffres montrent une victoire et un nul en faveur de la Santanyi. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le SD Portmany. Le dernier match auquel ils ont joué Santanyi et la SD Portmany Dans cette compétition, elle a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée sur un résultat de 0-1 pour les locaux.

En analysant le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le Santanyi est en avance sur le SD Portmany avec une différence de 11 points. Les locaux viennent au match en deuxième position et avec 42 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la quatrième position de la compétition.