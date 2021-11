Santboiana bat le Barça dans un match très serré à La Teixonera

20/11/2021 à 20:14 CET

L’UE Santboiana a remporté le premier derby en un an contre le Barça, par un 20-23 serré lors d’un match joué à La Teixonera et qu’il a maintenu l’incertitude jusqu’au coup de sifflet final avec le Barça poussant pour marquer mais sans y parvenir.

La première mi-temps a été dominée par le Barça, qui a fait un début spectaculaire avec un jeu fluide et déployé qui a mis le score en sa faveur par 14 à 0 alors que neuf minutes seulement s’étaient écoulées.

La Santboiana s’est réveillé et est entré dans le jeu lorsque trois minutes plus tard, la mêlée bleue Lezcano a fait une interception au milieu du terrain à propos d’une attaque des locaux et a mis l’ovale sous les bâtons, pour la transformation facile de l’ouverture Javier Rojas.

Lezcano a volé l’ovale et a donné les premiers points à Santboiana à La Teixonera

| JORDI ELIAS

Le jeu, qui s’est joué à la limite, a été équilibré, montrant la quantité de coups de punition sifflés les uns contre les autres. Dans l’un de ces coups en faveur de Santboiana, Javier Rojas a passé l’ovale aux bâtons mettant le score à 14 à 10 en faveur du Barça, résultat avec lequel le reste a été atteint.

En seconde période, et à égalité de jeu des deux équipes, le doyen était un peu plus solide que l’équipe du Barça.

À la 65e minute du match, une phase de légère domination de l’équipe de Sant Boi est entrée, qui était sur le point d’entrer encore et encore jusqu’après une touche récupérée. et une quasi-fixation d’essai est apparue par derrière Afa Tauli pour planter l’ovale sous des bâtons. Test de transformation facile par Javier Rojas et à égalité à 20 sur le tableau de bord.

Égalité et lutte

Les 10 dernières minutes de la réunion ont été de lutte, d’égalité et de prépondérance des bonnes défenses sur les attaques. À la 74e minute, le match s’est décidé avec une punition passée, encore une fois, pour l’impeccable ouverture Javier Rojas qui a donné la victoire à l’UE de Santboian.

Le Barça avait son option à la fin du match mais une défense spectaculaire de Santboiana a empêché les locaux de marquer, qui a vu son option de gagner un derby frustrée qui n’a déçu personne.

𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨, je més 𝐟𝐞𝐫𝐫𝐨 ! ?? 🏉 Autant un joueur menys les dernières minutes, le degà est deixa la pelle sur la ligne d’assaig propre pour rejoindre le derby catalan ! ?? 😱 Quin treball coral defensiu! 💙 #FerroSantBoi pic.twitter.com/YoJwpd0vFW – UE Santboiana (@UESantboiana) 20 novembre 2021

La Santboiana a célébré la victoire sur la pelouse de La Teixonera

| JORDI ELIAS