Santé de Joe Biden : Angela Epstein interroge POTUS ‘Regardez-le d’un point de vue physique ! | Monde | Nouvelles

Le plus vieux président de l’histoire américaine, Joe Biden, a de nombreuses personnes intéressées par sa santé depuis qu’il s’est présenté aux élections présidentielles. Jeremy Vine a discuté du projet de Donald Trump de se représenter en 2024. La journaliste Angela Epstein, qui a expliqué pourquoi il était peu probable que Joe Biden se présente à nouveau.

S’exprimant sur l’aveu taquin de Trump sur GB News avec Nigel Farage hier matin, Jeremy Vine a déclaré: « Pour moi, il ressemble à un gars qui va courir et gagner. »

Jeremy a répété sa prédiction au panel d’invités : « Je pense qu’il va courir et gagner. »

Mme Epstein a ajouté: « Regardez le président actuel des États-Unis, regardez-le d’un point de vue physique, peu importe avant de commencer à approfondir les politiques.

« Une sorte d’habitudes corporelles douteuses devant les membres.

« Il s’endort au travail.

M. Vine, confus quant au président dont il était question, a répondu: « Oh, Biden dont vous parlez, l’allégation de vent qui brise. »

Évoquant brièvement Joe Biden à la COP26 à Glasgow au début du mois dernier, où il semblait s’être endormi.

Cela vient au milieu des affirmations selon lesquelles la duchesse de Cornouailles a été « laissée en rougissant » après que Biden ait apparemment coupé le souffle devant elle pendant la conférence.

L’auteur et commentateur Douglas Murray a écrit dans le Telegraph à propos de l’état de santé actuel de Joe Biden, M. Murray a déclaré : « Il est de plus en plus clair pour tout le monde en Amérique – démocrates et républicains – que Biden se détériore rapidement.

«Même ceux qui ont servi avec lui et le connaissent depuis des années admettent en privé que l’homme du bureau ovale n’est pas le Joe Biden qu’ils connaissaient.

« Il a toujours divagué, a toujours aimé faire des discours avec des digressions bizarres, souvent totalement hors de propos. »



M. Murray a ajouté: «Mais il était également capable de revenir à son point de vue. Plus maintenant. C’est l’une des raisons pour lesquelles ses maîtres ont décidé d’une solution dramatique, bien que pour lui bienveillante.

« Le président est rapidement caché au public. Et il est caché à la presse. À la suite d’annonces importantes, le président fera une déclaration, puis il ne répondra à aucune question de la presse judiciaire réunie.

M. Murray a conclu: « La vérité est que les assistants de Biden se rendent compte que leur homme doit autant que possible être tenu à l’écart des caméras. »