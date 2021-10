La princesse Charlène de Monaco partage sa « reconnaissance » pour les collectes de fonds

La princesse Charlene a publié sur son compte Instagram le 17 octobre une photo la montrant aux côtés de Misuzulu kaZwelithini, le chef de la famille royale zouloue. Dans le cliché, la princesse née au Zimbabwe regarde directement la caméra avec un léger sourire alors qu’elle est enveloppée dans un pull et a les mains liées devant elle.

La photo était accompagnée d’une légende indiquant : « Merci pour votre gentillesse et votre soutien ».

Elle a ajouté une exclamation en zoulou, « Bayede Nkosi », un salut royal qui signifie « Roi exalté » à côté d’un emoji cœur.

L’apparition de Charlene sur la photo a suscité l’inquiétude de certains partisans du royal monégasque sur la plateforme de médias sociaux.

L’un d’eux, avec le nom d’utilisateur sweeney5076, lui a dit: « Remets-toi vite, tu as l’air si frêle, prends soin de toi, j’espère que tu rentreras à Monaco dans ta charmante famille. »

La princesse Charlene souffre depuis des mois d’une infection ORL (Image : GETTY)

La princesse Charlene et le prince Albert ont deux enfants – Jaques et Gabriella (Image: GETTY)

Un deuxième utilisateur d’Instagram, sabbehilde, a écrit : « C’est bon de te voir si belle, mais renforce ta force ! »

Une autre, au nom de compte lamorlot, a déclaré : « Elle a encore l’air triste, encore une fois, regard fatigué !!! Récupération rapide Charlène ! »

D’autres utilisateurs d’Instagram ont souhaité que la princesse se rétablisse complètement après son combat de plusieurs mois contre une infection ORL.

L’utilisateur d’Instagram nicole.miller.3914 a écrit : « Je me sens tellement triste pour elle. J’espère qu’elle ira mieux bientôt. »

La princesse Charlene a subi une procédure plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

Un autre, mdsleiman01, a commenté : « Prier pour votre santé et votre rétablissement rapide ».

Et un troisième, claud_mapat, d’ajouter : « Puisse une bonne santé vous envelopper, vous incitant à un prompt rétablissement.

La princesse Charlene s’est rendue en Afrique du Sud en mai pour effectuer des travaux de conservation avec sa fondation.

Son voyage devait durer moins de deux semaines, mais elle est restée ancrée dans le pays en raison d’une grave infection ORL qu’elle a développée après un lifting des sinus et une greffe osseuse en vue d’implants dentaires, ce qui l’a empêchée de rentrer chez elle pour guérir.

La princesse Charlene et le prince Albert se sont mariés il y a 10 ans (Image: GETTY)

La princesse Charlene et le prince Albert le jour de leur mariage (Image: GETTY)

Sa longue absence de Monaco l’a forcée à manquer des moments familiaux importants, notamment son 10e anniversaire de mariage avec le prince Albert II de Monaco et le premier jour d’école de leurs jumeaux.

Pour compenser son absence à Monaco, Albert et le prince Jacques, six ans, et la princesse Gabriella ont rendu visite à Charlene à deux reprises au cours de l’été.

Au cours des derniers mois, la princesse a subi une intervention chirurgicale dans le but de lui permettre de guérir et de retourner à Monaco, avec une opération de quatre heures connue pour avoir eu lieu le 13 août.

Le 8 octobre, un porte-parole du palais monégasque a déclaré au magazine People que Charlene était allée à l’hôpital pour sa « dernière intervention ».

Monarchies en Europe (Image : EXPRESS)

Cette nouvelle a fait naître l’espoir que le retour de la princesse à Monaco approche, également à la lumière d’une interview qu’elle a donnée en juillet, lorsqu’elle a déclaré qu’elle s’attendait à rester en Afrique du Sud jusqu’à fin octobre.

La princesse elle-même a parlé de sa santé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, y compris dans une interview axée sur son travail de conservation qu’elle a partagée sur Instagram la semaine dernière.

S’exprimant avant sa dernière procédure, elle a déclaré: « Je suis venue en Afrique du Sud pour superviser certains projets de fondation.

« J’étais malade à l’époque. J’avais une infection qui a été traitée immédiatement.

« Malheureusement, cela m’a cloué au sol pendant quelques mois ici en Afrique du Sud. »

La princesse Charlene s’est rendue en Afrique du Sud en mai (Image: GETTY)

Rassurant les auditeurs, sa santé s’améliore régulièrement, elle a déclaré: « J’ai eu ma seule procédure qui a été très réussie. Je vais bien, je me sens beaucoup plus forte.

« J’ai encore une procédure, puis j’ai hâte de rentrer chez mes enfants, qui me manquent terriblement.

« Je pense que s’il y a une mère qui est séparée de ses enfants depuis des mois, [she] ressentirais la même chose que moi. »

Mais Charlene a également clairement indiqué qu’elle avait l’intention de retourner en Afrique du Sud à l’avenir pour poursuivre son travail de lutte contre le braconnage des rhinocéros.

Elle a déclaré: « Nous sauvons des vies, et en ce moment nous avons une espèce qui est au bord de l’extinction. Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser cela se produire. »