Santé de la reine EN DIRECT: appelle le monarque à se retirer mais le monde s’unit derrière la reine | Royale | Nouvelles

Le palais de Buckingham serait en train de « recalculer soigneusement » l’engagement de la reine, selon un initié royal.

Jennie Bond a déclaré à la BBC que les plans concernant le jubilé de platine du monarque l’année prochaine étaient examinés de près.

Elle a ajouté que la priorité « doit être évidemment la santé et la sécurité de la reine ».

Elle a ajouté que nous pourrions commencer à voir un monarque moderne qui assume des responsabilités à distance.

« Vous savez, nous avons toute cette technologie moderne que nous pouvons la voir, elle peut travailler à distance et je pense que c’est ce à quoi elle s’accrochera dans les mois et les années à venir pendant que d’autres membres de la famille royale sortent et foulent les trottoirs et faire le truc de la poignée de main. »