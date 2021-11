Santé de la reine : « La monarchie en transition » alors que Charles et William s’intensifient | Royale | Nouvelles

S’adressant à GB News dimanche, l’expert royal Robert Jobson a expliqué que la reine étant forcée de manquer les célébrations du dimanche du souvenir au cénotaphe en raison d’une entorse au dos, laissant le prince Charles et le prince William assumer plus de responsabilités à sa place, est un excellent exemple du visage changeant de la monarchie britannique et que les Britanniques devraient s’attendre à voir des transitions similaires dans la nouvelle année.

M. Jobson a dit : « Vous aurez vu qu’il [Prince William] a, au cours des derniers mois, occupé un poste plus élevé pour lui.

« Essentiellement, nous avons une monarchie en transition en ce moment. »

Il a ajouté que la reine n’est actuellement « pas aussi active qu’elle le souhaiterait probablement » au milieu de ses divers problèmes de santé.

Malgré les revers, l’expert royal a noté comment la technologie moderne telle que Zoom a aidé la reine à poursuivre ses fonctions jusqu’à un âge avancé et une santé en difficulté.

Mais M. Jobson a été honnête sur le fait qu’en fin de compte, la famille royale subit des changements majeurs alors que le prince Charles et le prince William voient leurs responsabilités augmenter en taille et en importance.

Il a expliqué: « Vraiment, le prince Charles est l’héritier du trône et William en particulier a tous deux intensifié ses efforts.

« Vous le voyez faire plus d’investitures et faire de plus en plus de travail.

« Et c’est vraiment ainsi que les choses vont évoluer. »

M. Jobson a également souligné comment le prince de Galles se rendait en Jordanie après le week-end pour une visite d’État dans ce pays du Moyen-Orient.

Cette visite, a noté l’expert royal, est « au nom de la reine » car il a mis en évidence le visage changeant de la monarchie britannique.

Le prince Charles se rendra ensuite en Égypte où il effectuera une visite diplomatique similaire.

Les commentaires interviennent alors que la reine, 95 ans, se retire des célébrations du dimanche du Souvenir au cénotaphe de Whitehall.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré que la reine était « déçue » de manquer ce que l’on pense être sa date la plus appréciée du calendrier.

Le palais avait précédemment déclaré que c’était la « ferme intention » de la reine d’assister au service en l’honneur de la Grande-Bretagne et des morts à la guerre du Commonwealth, mais une entorse au dos l’a empêchée d’assister sur les ordres des médecins.

Les dernières nouvelles surviennent après une période de repos pour le monarque déclenchée par un certain nombre de problèmes de santé qui l’ont vue passer une nuit à l’hôpital le mois dernier.

Comme les années précédentes, une gerbe a été déposée en son nom par le prince de Galles. La duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex et la princesse royale étaient également présents comme prévu.