Santé de la reine la plus récente: Monarch contraint d’annuler «à contrecœur» le voyage prévu sur avis médical | Royale | Nouvelles

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: « La reine a accepté à contrecœur l’avis d’un médecin de se reposer pendant les prochains jours.

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

« La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Il est entendu que la décision de la reine n’est pas liée au coronavirus.

