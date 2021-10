Santé de la reine : la sécurité peut être la raison pour laquelle Sa Majesté a raté le voyage en Irlande du Nord | Royale | Nouvelles

Le palais de Buckingham a publié une déclaration peu de temps avant le départ prévu de la reine pour dire que le monarque avait « à contrecœur accepté un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours ». ne pouvait pas remplir ses devoirs royaux, a ajouté le Palais. Il a déclaré: « La reine envoie ses meilleurs vœux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de visiter à l’avenir. »

Cependant, des sources royales ont laissé entendre que la ligne officielle pourrait être un « écran de fumée » pour des problèmes de sécurité, un expert en sécurité soulignant que son voyage avait été largement rapporté à Belfast.

Un expert royal a parlé à MailOnline, affirmant : « Même avant le voyage, des sources royales citaient les protocoles de sécurité d’Irlande du Nord et refusaient de confirmer les détails.

«Mais en même temps, son itinéraire était connu de tout le monde en Irlande.

«Il est très étrange que le jour même où l’on dit à la reine de se reposer sur ordre du médecin, elle l’a vue conduire et conduire avec ses chiens.

LIRE LA SUITE : SONDAGE Royal : La reine devrait-elle se retirer de ses fonctions publiques ?

« Peut-être qu’elle s’est réveillée avec un rhume de cerveau, mais compte tenu des problèmes de sécurité et de la patate chaude politique que le service Armagh était devenu, peut-être que ce rhume était très opportun? »

Sa Majesté, au cours du voyage de deux jours, devait assister au service œcuménique à Armagh, en Irlande du Nord.

Le service devait marquer le centenaire de la partition de l’Irlande et de la formation de l’Irlande du Nord.

Le Premier ministre Boris Johnson était présent jeudi à l’église St Patrick d’Irlande à Armagh, rejoint par des politiciens des deux côtés de la frontière irlandaise, à l’exception notable du président irlandais Michael D. Higgins.

Le refus de M. Higgins d’assister au service de « réflexion et d’espoir » a été fustigé par le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, affirmant que le camouflet du président Higgins à l’égard du service avait « retardé les relations nord-sud » en Irlande.

Chris Phillips, ancien chef du National Counter Terrorism Security Office, a déclaré qu’il était inhabituel d’avoir des itinéraires royaux aussi largement disponibles pour des voyages en Irlande du Nord.

Il a ajouté: « Bien sûr, la situation là-bas n’est pas comme il y a 20 ans, mais quand vous voyez qu’il est rapporté que la reine va être à un certain endroit un certain jour, c’est aussi dangereux que possible. »

L’arrivée de Sa Majesté en Irlande du Nord avait été annoncée à l’époque irlandaise un mois plus tôt, les détails de sa visite apparaissant dans le Belfast Telegraph.

A NE PAS MANQUER :

La famille royale ou le Premier ministre devraient-ils diriger la révolution verte du Royaume-Uni ? VOTER [POLL]

Avertissements d’inondation MAPPED: 32 alertes émises alors que le Met Office met en garde contre la pluie [MAP]

Déchirement de la reine: le prince Philip » lui aurait dit » de se reposer [INSIGHT]

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: « Cette annulation sera un grand regret pour la reine, qui déteste profondément décevoir les gens. »

Depuis que Sa Majesté a mis fin à ses vacances d’été annuelles à Balmoral le 1er octobre, elle a maintenu un calendrier chargé, apparaissant à de nombreux engagements royaux.

La reine a organisé mardi soir un sommet mondial sur l’investissement depuis son domicile à Windsor, avec des invités dont Boris Johnson et John Kerry, l’envoyé présidentiel spécial du président Biden pour le climat.

Mardi également, elle s’est entretenue avec l’ambassadeur du Japon, Hajime Hayashi, et l’ambassadeur de l’UE Joao Vale de Almeida, et lundi, elle a accueilli la nouvelle gouverneure générale néo-zélandaise, Dame Cindy Kiro, dans ses fonctions.

Profitant également des courses à Ascot ce week-end, la reine a néanmoins suscité des inquiétudes chez les fans royaux après avoir été aperçue utilisant une aide à la marche pour la première fois depuis des décennies lors d’événements photographiés.