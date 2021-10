Santé de la reine: le monarque « organisera tous les grands événements », mais les « petits » devoirs seront confiés aux autres membres de la famille royale | Royale | Nouvelles

La famille royale aide à garder la reine Elizabeth jeune, selon un expert

Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi après-midi après avoir été forcée d’annuler une tournée royale. Le palais de Buckingham a déclaré qu’elle était de « bonne humeur » à la suite d’enquêtes préliminaires lors de sa visite à l’hôpital.

Le palais a déclaré: « Suite aux conseils médicaux de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui (jeudi) et reste de bonne humeur. »

On pense que l’équipe médicale a agi par prudence pour la faire admettre mercredi.

Sur les conseils d’un médecin, la reine a annulé un voyage de deux jours en Irlande du Nord.

Des inquiétudes ont été soulevées lorsqu’elle a commencé à utiliser une canne lors de ses engagements à l’abbaye de Westminster et au Parlement gallois ce mois-ci.

La reine continuera à assumer de grandes fonctions (Image: .)

Reine vue avec un bâton de marche (Image: PA)

Et maintenant, la biographe royale, Ingrid Seward, a affirmé que la reine continuerait d’entreprendre les plus grands engagements royaux mais remettrait les plus petits.

Elle a déclaré au Mail on Sunday: « Elle ne veut pas se retrouver constamment à l’hôpital parce qu’elle est épuisée.

« Elle devra faire tous les grands événements.

« Ce sont les petits événements qu’elle peut remettre. »

LIRE LA SUITE : Fête royale ! George, Charlotte et Louis repérés à l’aéroport d’Heathrow

La famille royale (Image: NC)

La récente visite à l’hôpital de la reine a marqué sa première nuitée en huit ans.

Au cours de son règne de 69 ans, la reine a réussi à éviter tout problème de santé grave. En fait, tout le monde est impressionné par sa capacité à s’acquitter de ses devoirs royaux aussi bien qu’elle.

La dernière fois qu’elle a été hospitalisée, c’était en 2013, en raison de symptômes de gastro-entérite, une maladie qui provoque de la diarrhée et des vomissements.

Depuis lors, elle s’est rendue dans son hôpital privé, le roi Édouard VII, pour un examen de santé de routine.

A NE PAS MANQUER

Le prince Harry et Meghan pourraient être fixés à Noël au Royaume-Uni [REVEAL]

Meghan a laissé le visage rouge alors que le plaidoyer en faveur de la politique américaine était «déjà passé» [COMMENT]

L’avenir de Prince George « intrinsèquement limité »: « réalisation dévastatrice » [INSIGHT]

Arbre généalogique royal (Image : Express)

Bien que cela semble relativement normal pour quelqu’un de l’âge du monarque, à l’époque, les spéculations entourant sa santé se sont multipliées.

Encore une fois en 2016, la santé de la reine a été remise en question lorsqu’elle a été forcée de retarder les plans de voyage de Noël à cause d’elle et de son mari, le prince Philip, souffrant de « rhumes sévères ».

En raison de ce qui était probablement un rhume et une grippe hivernaux naturels, le couple royal a dû passer la période des fêtes à Sandringham plutôt que dans leur résidence habituelle de King’ Lynn.

Plus particulièrement, la reine a été admise pour une intervention chirurgicale en 2003. L’opération visait à retirer le cartilage déchiré de son genou droit et deux petites lésions sur son visage.

Camilla et le prince Charles (Image: PA)

Cette procédure a suivi une opération similaire sur son autre genou au début de la même année et aurait été le résultat d’une dégradation naturelle – et non d’une chute ou d’une blessure spécifique.

Afin de maintenir son dossier de santé impeccable, la reine reçoit en permanence les meilleurs conseils de santé.

Des sources ont déclaré à Vanity Fair le 14 octobre que les médecins avaient dit à la reine de ne pas boire d’alcool, sauf lors d’occasions spéciales, afin qu’elle maintienne sa santé afin de célébrer son jubilé de platine en juin 2022.

Un ami de la famille royale a déclaré à Vanity Fair : « Ce n’est pas vraiment grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs. «

Princesse Anne (Image: .)

L’avis médical intervient quelques jours après que la reine a été vue en public avec une canne pour la première fois en 17 ans – la dernière fois en 2003 après ses chirurgies du genou.

Lorsqu’elle a assisté au service d’action de grâce à l’abbaye de Westminster le 12 octobre et à nouveau plus tard à l’ouverture du Parlement gallois, le monarque a reçu une canne alors qu’elle sortait de la voiture.

L’utilisation du bâton de marche était censée être pour le confort du monarque.

La reine a repris ses « tâches légères » ce week-end, selon le Sunday Times.

L’historien royal et auteur Hugo Vickers a déclaré : « Le problème est que la reine ne veut pas décevoir les gens. Elle peut dire non aux gens, mais dans l’ensemble, elle ne le fait pas. Ce que vous avez à faire, c’est la rythmer.