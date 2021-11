Santé de la reine: Monarch lutte contre le «désir d’être vu» après que les médecins lui ont ordonné de «ralentir» | Royale | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a récemment accepté un avis médical pour se reposer, plutôt que de se rendre à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow comme prévu. L’historienne royale Anna Whitelock a déclaré à Express.co.uk: « La reine a toujours exprimé le souhait d’être vue – elle pense qu’il faut être vu pour être cru. »

Elle a ajouté: « Je pense qu’elle veut être en public, et l’étendue même des engagements qu’elle a eus depuis la fin du verrouillage en est la preuve. »

La reine a maintenu un itinéraire étourdissant d’engagements royaux, en particulier depuis son retour de ses vacances d’été annuelles dans son domaine de Balmoral.

En octobre, au moins 16 engagements royaux ont été inscrits dans son journal officiel, notamment l’organisation d’un Sommet mondial sur l’investissement au château de Windsor.

Elle a accueilli Bill Gates et l’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, aux côtés du Premier ministre Boris Johnson.

Le professeur Whitelock a mis en garde: «Mais bien sûr, cela doit également être mis en balance avec l’avis de ses médecins, qui était clairement de ralentir, elle a donc dû à contrecœur et correctement se retirer du voyage en Irlande du Nord et de la COP26.

« Donc, je pense que si la reine a ce qu’elle veut, elle sera à nouveau dehors, mais cela doit évidemment être équilibré par les ordres des médecins. »

Cette semaine, le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge ont assisté au sommet à sa place.

Juste avant l’annonce, la reine a été admise à l’hôpital du centre de Londres pour des contrôles médicaux préliminaires, retournant rapidement chez elle à Windsor après un bref séjour d’une nuit.

C’était la première fois que Sa Majesté utilisait une canne pour le « confort » et catalysait les craintes entourant la santé du monarque.

Adaptant son emploi du temps chargé aux conseils médicaux, que la reine a acceptés « à contrecœur », selon Buckingham Palace, un certain nombre d’adaptations ont été introduites dans le calendrier des engagements royaux de la reine.

Sa Majesté a quand même réussi à être visible du public malgré les ordres de ses médecins de donner la priorité au repos, se rendant sur des plateformes virtuelles pour parler avec des diplomates, des invités et des publics du monde entier.

Le professeur Whitelock a déclaré : « La question sera : combien de changements qui sont apportés, ou ont été apportés au cours des dernières années, restent.

«Par exemple, l’utilisation de Zoom pour les audiences royales et lorsque le monarque a été à bien des égards à l’étranger, alors qu’il était chez lui.

« Donc, des questions sur la fréquence à laquelle le monarque ira à l’étranger à l’avenir – ce sont des questions qui restent à poser. »

Cependant, bien que la reine soit restée fermement aux yeux du public et ait lutté contre des problèmes de santé, le professeur Whitelock a souligné: « Au cours des dernières années, vraiment, Charles et William ont fait plus de toute façon. »

Le prince de Galles et le duc de Cambridge sont montés sur la scène de la COP26 pour prononcer des discours puissants sur l’action contre le changement climatique, une cause qui leur tient à cœur tous les deux.

Mais, selon le professeur Whitelock, la reine ne se contentera pas de rester les bras croisés et de laisser d’autres membres de la famille royale faire tout le travail de la monarchie.

Elle a ajouté: « Je pense que cela va continuer, mais je pense que, si sa santé le permet, la reine voudra absolument faire quelque chose, et ne veut pas reculer et battre en retraite. »